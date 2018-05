Jacquet Metal Service : Portzamparc reste à 'acheter'

07/05/2018 | 12:05

Portzamparc maintient son opinion 'acheter' sur Jacquet Metal Service après la publication par le distributeur d'aciers spéciaux de résultats trimestriels supérieurs aux attentes du bureau d'études nantais.



Suite à cette publication, l'analyste en charge du dossier relève sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2018 (+6,4% contre +5,3% précédemment), ainsi que de marge d'EBITDA (6,8% contre 6,6%) et de marge opérationnelle courante (5,6% contre 5,4%).



Portzamparc relève en conséquence son objectif de cours de 35 à 37 euros et reste à 'acheter', 'compte tenu d'un potentiel d'appréciation encore conséquent avec des multiples de VE/ROP18 et de PE18 encore attractifs à respectivement 8,7 et 10,5 fois'.



