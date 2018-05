Japan Tobacco limite le recul de ses bénéfices 1T grâce à des acquisitions

TOKYO (awp/afp) - Japan Tobacco a dégagé au premier trimestre 2018 des bénéfices en petite baisse, limitant le recul grâce à la hausse de ses ventes de cigarettes à l'étranger où le géant japonais du tabac a réalisé plusieurs acquisitions récemment.

Entre janvier et mars, le résultat net s'est replié de 1,4% à 104 milliards de yens (788 millions d'euros), selon un communiqué publié mardi. Idem pour le bénéfice d'exploitation qui a décliné de 1,5% à 146,8 milliards de yens.

Malgré ce repli, le groupe a fait un peu mieux que le consensus d'analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg, tandis que son chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 1,8% à 515 milliards de yens.

Japan Tobacco (JT), qui distribue notamment les marques Winston et Camel (hors Etats-Unis), a vu ses ventes de cigarettes augmenter de 7,3% en volume en dehors de l'archipel, "soutenues par des acquisitions en Ethiopie, en Indonésie et aux Philippines, et des mouvements favorables de stocks".

En excluant ces éléments, les livraisons ressortent en baisse de 2,2% sur fond de contraction du marché en France - où le gouvernement a procédé à plusieurs hausses des prix du tabac -, ainsi qu'en Russie et à Taïwan, précise le cigarettier, qui a aussi pâti d'effets de change défavorables (renforcement du yen face au dollar).

Le PDG Masamichi Terabatake s'est félicité d'une expansion géographique fructueuse. "Notre récente décision de racheter Donskoy Tabak", le quatrième producteur russe de cigarettes, "va renforcer notre position de numéro un en Russie", a-t-il souligné, selon des propos cités dans le communiqué.

Au Japon, la compagnie a souffert d'une demande en berne: ses ventes de cigarettes en volume ont ainsi chuté de 15%.

JT tente de compenser la baisse du nombre de fumeurs par le développement de nouveaux produits, dits "aux risques limités".

Il propose dans certaines régions la cigarette électronique Ploom Tech, qui contient du tabac chauffé à une température suffisante pour générer de la vapeur, mais insuffisante pour brûler et dégager de la fumée comme une cigarette classique.

La distribution va être étendue à l'ensemble du pays à compter de juin, avant le lancement d'un nouveau produit "dès fin 2018 ou début 2019".

Dans ses autres divisions, Japan Tobacco a enregistré une hausse de ses recettes de 14% dans la branche pharmaceutique après avoir perçu des royalties plus élevées, tandis que celles de la division alimentaire ont baissé de 1,5%.

Après ce début d'année jugé "solide", le PDG s'estime en bonne voie pour atteindre les objectifs annuels fixés en février, "dans un environnement difficile": le chiffre d'affaires est attendu à 2.220 milliards de yens (+3,8% sur un an), le bénéfice net à 394 milliards de yens (+0,4%), tandis que le bénéfice opérationnel devrait être stable à 561 milliards de yens.

