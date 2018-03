JCDECAUX : Liberum reste positif au vu des perspectives en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Liberum a maintenu sa recommandation Achat et son objectif de cours de 35 euros sur JCDecaux. Toujours convaincu que le groupe français va bénéficier de son positionnement solide sur le digital et de la possible consolidation du secteur de l'affichage extérieur, Liberum souligne aussi les solides perspectives qui s'ouvrent à lui en Chine. JCDecaux réalise environ 25% de son chiffre d'affaires dans la zone Asie-Pacifique. Liberum met en avant la prévision, délivrée par Zenith Optimédia, d'une croissance 2018 de 10,4% des dépenses publicitaires dans la région Europe orientale et Asie centrale.Liberum souligne aussi l'évolution du mix-client des afficheurs en Chine où les géants du e-commerce comme Tencent, Baidu ou Alibaba font de la publicité sur des panneaux comme ceux de JCDecaux. Ils représenteraient environ 20% du mix chinois contre 10 à 12% aux Etats-Unis. Le bureau d'études y voit un signe positif pour l'affichage extérieur comme support publicitaire et moyen de construire une marque.