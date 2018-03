JCDECAUX : et WildAid annonce un « Partenariat pour la faune sauvage »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et numéro un en Afrique, et WildAid, association internationale de lutte contre le trafic les espèces menacées, joignent leurs efforts pour sauver les animaux sauvages les plus emblématiques de la planète. Ce tout nouveau " Partenariat pour la faune sauvage " a pour objectif de mettre fin au trafic d'animaux sauvages, par une plus large prise de conscience et la réduction de la demande de produits illicites, tels que l'ivoire des éléphants, les cornes de rhinocéros et les ailerons de requin.Dans le cadre de ce partenariat mondial, JCDecaux va mettre en oeuvre une campagne de communication extérieure internationale en diffusant les affiches pédagogiques de WildAid en Afrique, aux États-Unis et en Asie. Des célébrités seront les ambassadeurs de cette campagne, tels que Jackie Chan, Yao Ming, Li Bingbing, Jay Chou, Lang Lang et Angelababy en Chine, ou encore des personnalités internationales comme le Prince William, David Beckham, Lupita Nyong'o, Maggie Q, Sir Richard Branson et bien d'autres.Cette campagne, dont la signature est : " when the buying stops, the killing can too " (quand l'achat s'arrête, la tuerie peut aussi cesser), vise à sensibiliser les consommateurs à l'impact dévastateur de l'achat de produits issus d'espèces sauvages. Une fois conscients du problème, nombreux sont ceux qui souhaitent modifier leur comportement.Ainsi, la campagne de WildAid sur la soupe aux ailerons de requin, avec la participation de Jackie Chan et de Yao Ming en Chine, a permis de réduire la consommation d'ailerons de requin de 80 % depuis 2011.