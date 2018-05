JCDecaux : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux a dévoilé un chiffre d'affaires de 742,5 millions d'euros au titre du premier trimestre, en baisse de 2,6%. En excluant l’impact négatif lié à la variation des taux de change et l’effet positif des variations de périmètre, le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de 2,8%. En données publiées, les trois divisions de JCDecaux ont reculé de plus de 2% au premier trimestre. En organique, le chiffre d'affaires du Mobilier urbain a augmenté de 2,1%, celui du Transport de 5% tirée par l'Asie-Pacifique, alors que l'activité de l'Affichage a reculé de 0,6%."En ce qui concerne le 2ème trimestre 2018, et en gardant à l'esprit qu'il devient de plus en plus difficile de prévoir le chiffre d'affaires publicitaire à venir en raison des prises de commandes de dernière minute qui sont désormais de plus en plus fréquentes grâce à la communication extérieure digitale, nous anticipons actuellement une croissance organique autour de +3,5 %", a indiqué Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.