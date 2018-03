Sulwhasoo, marque leader pour la clientèle coréenne,

La Roche Posay et Avène, plébiscitées par les Asiatiques,

Vichy, Furterer et Moroccanoil pour les soins capillaires,

Acqua Di Parma, Atelier Cologne, Margiela, Dyptique et Le Gemme Bvlgari pour l'offre Parfums,

House 99, marque lancée par David Beckham et L'Oréal

et enfin Urban Decay et Bobby Brown pour le segment Maquillage.

Telle est l'ambition de départ de ce tout nouveau projet. Prochainement déployé dans l'ensemble des terminaux des aéroports parisiens, le nouveau concept Beauté des boutiques BuY PARIS DUTY FREE casse les codes et le design traditionnellement rencontrés dans les aéroports. Bien au-delà d'un nouveau concept, c'est une nouvelle expérience Beauté qui s'offre aux passagers. Une expérience incomparable axée sur trois piliers : l'expertise, l'animation et le service.'Nous nous devons d'offrir le meilleur à nos passagers. La meilleure expérience possible de shopping, le meilleur accueil, les meilleurs produits pour qu'au final, ils gardent de leur passage dans nos terminaux, le meilleur des souvenirs. Le commerce aéroportuaire est un élément essentiel dans la stratégie du Groupe ADP. Le chiffre d'affaires des activités commerciales (loyers perçus sur les boutiques côté pistes et côté ville, les bars et restaurants, les activités banques et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité) est ainsi en hausse de 2,2 % en 2017, à 459 millions d'euros', souligne.Ce nouvel espace de plus de 600 m², opéré par 'Société de Distribution Aéroportuaire', société commune créée par le Groupe ADP et Lagardère Travel Retail, propose aux clients un parcours simplifié, fluide et multi-expérientiel. Ce lieu d'exception offre aux marques une mise en avant inégalée de leur savoir-faire et de leur expertise, tout en faisant la part belle aux animations et aux interactions avec les clients.Pour dynamiser le point de vente et répondre aux attentes des passagers internationaux, l'enseigne BuY PARIS DUTY FREE s'agrémente de tous nouveaux services experts, comme la présence d'un barbier ou le regroupement de l'offre maquillage à travers une 'make-up station'.« Le nouveau concept Beauté du hall K du Terminal 2E répond à une philosophie où le client est au cœur de toutes les attentions. Le Service est la clé de voûte de ce concept. Cet espace beauté permettra aux passagers de vivre une expérience ultime, notamment grâce à des animations digitales exclusives et des offres et services personnalisés », déclare.Le New Age Beauté est le summum du « Phygital » en milieu aéroportuaire, combinant tous les avantages du commerce physique (accueil personnalisé, conseils et expertise) et les atouts du digital, pour sublimer les produits et les compétences des forces de vente.De nouvelles marques font également leur entrée pour compléter l'expérience client :En amont de l'espace New Age Beauté, JCDecaux Airport Paris innove également avec le plus grand dispositif digital d'Europe en zone duty free : un écrin 100% numérique de 80m. Parfaitement intégré à l'architecture de la prestigieuse zone boutiquaire du Terminal 2E Hall K, La Place Digitale est composée de deux écrans LED de dernière génération. Cette plateforme constitue un puissant levier de drive-to-store au cœur du nouveau concept shopping parisien.Dominant le terminal international de référence de Paris Aéroport, ce dispositif à forte émergence assure une visibilité maximale auprès d'une audience stratégique de Global Shoppers disposant d'un temps d'attente de 2h25. Point névralgique de l'aéroport Paris-CDG, le terminal 2E accueille à lui seul 22 millions de passagers chaque année, dont 60% de passagers internationaux et de 33% business travellers.« La Place Digitale nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie digitale au sein de Paris Aéroport. Le format exceptionnel de ce dispositif redéfinit la communication dans l'aéroport et permet aux annonceurs de diffuser des campagnes publicitaires aussi spectaculaires que mémorables et aux passagers de vivre une expérience visuelle et esthétique inédite. Avec La Place Digitale, JCDecaux Airport Paris poursuit sa mission : faire de Paris Aéroport l'une des plateformes aéroportuaires les plus digitales et performantes au monde », a précisé invest@adp.fr Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. 