JCDecaux : Rapport financier - Information trimestrielle du 1er trimestre 2018

Information trimestrielle du 1er trimestre 2018

Paris, le 14 mai 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a publié ce jour son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2018.

FAITS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE 2018

Principaux contrats remportés

• Reste de l'Europe

En janvier, JCDecaux a annoncé la signature, par sa filiale allemande Wall, basée à Berlin, d'un nouveau contrat exclusif de 15 ans portant sur l'ensemble du mobilier urbain publicitaire rétroéclairé et digital de la ville, hors abribus. Ce contrat fait suite à un appel d'offres.

En février, JCDecaux a annoncé que sa filiale JCDecaux Luxembourg a remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de vélos électriques en libre-service de Luxembourg, la ville capitale du

Grand-Duché de Luxembourg pour une durée de 10 ans (116 000 habitants, 180 000 frontaliers, 60% des 590 000 habitants du pays se rendent au moins une fois par semaine dans la capitale).

En février, JCDecaux a annoncé que sa filiale néerlandaise, JCDecaux Netherlands, a remporté un contrat exclusif de 8 ans portant sur le mobilier urbain publicitaire (hors abribus) de La Haye.

• Asie-Pacifique

En février, FMIDecaux, la nouvelle co-entreprise entre JCDecaux S.A., numéro un mondial de la communication extérieure, et son partenaire First Myanmar Investment Co., Ltd., première société cotée du Myanmar, a remporté, avec le Yangon City Development Committee, le contrat exclusif de 20 ans du mobilier urbain publicitaire de Yangon (population : plus de 5,2 millions d'habitants).

En février, JCDecaux a remporté un contrat exclusif de 7 ans pour gérer la publicité et entretenir 1 459 abribus à Singapour (population : plus de 5,6 millions d'habitants), attribué par la Land

Transport Authority (LTA).

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 MARS 2018 ET PERSPECTIVES

A la suite de l'application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l'impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint. Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en page 3 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les données comparatives 2017 sont retraitées de l'application rétrospective d'IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », applicable au 1er janvier 2018. L'application d'IFRS 15 conduit à un changement de présentation des facturations de taxes publicitaires. L'impact sur les chiffres du premier trimestre 2017 publiés précédemment est de +5,0 millions d'euros sur le chiffre d'affaires ajusté.

Le chiffre d'affaires ajusté du Groupe pour le premier trimestre 2018 est en baisse de -2,6 % à 742,5 millions d'euros, comparé à 762,6 millions d'euros au premier trimestre 2017.

En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet positif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté augmente de +2,8 %.

Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +2,7 % en organique au premier trimestre 2018.

Chiffre d'affaires ajusté du 1er trimestre 2018 (m€) 2017 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 337,1 345,6 -2,5% +2,1% Transport 293,5 302,3 -2,9% +5,0% Affichage 111,9 114,7 -2,4% -0,6% Total 742,5 762,6 -2,6% +2,8% a. A périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-dessous, relatifs aux zones géographiques, concernent l'évolution du chiffre d'affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre est en baisse de -2,5 % à 337,1 millions d'euros (+2,1 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) est en baisse, principalement en raison, comme attendu, de l'annulation du contrat provisoire des MUI de Paris en France. L'Asie-Pacifique connait une croissance forte à deux chiffres, principalement due à nos nouveaux contrats en Australie, tout comme l'Amérique du Nord grâce au digital à New York et Chicago. Le Reste du Monde est également en hausse à deux chiffres bénéficiant d'une forte performance en Amérique Latine.

Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté du premier trimestre, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain, croît de +2,8 % en organique par rapport au premier trimestre 2017.

TRANSPORT

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre est en baisse de -2,9 % à 293,5 millions d'euros (+5,0 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) affiche une bonne croissance. L'Asie-Pacifique est en forte hausse à deux chiffres. Le Reste du Monde connait une hausse, grâce à nos nouveaux contrats au Brésil, en partie atténuée par la croissance négative du Moyen-Orient où l'environnement économique demeure difficile. L'Amérique du Nord est en baisse en raison de forts comparables au premier trimestre 2017.

AFFICHAGE

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre est en baisse de -2,4 % à 111,9 millions d'euros (-0,6 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) est stable. Le Reste du Monde est légèrement négatif alors que l'Amérique du Nord est en baisse plus significative en raison de forts comparables au premier trimestre 2017.

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Notre chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 de 742,5 millions d'euros, en baisse de -2,6 % en croissance publiée en raison de l'impact négatif de l'effet de change, est en hausse de +2,8 % en croissance organique. La croissance organique de +2,1 % du Mobilier Urbain s'explique principalement par une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires digital tandis que notre chiffre d'affaires analogue a été impacté négativement par l'annulation du contrat provisoire des MUI de Paris. La bonne performance du Transport reflète notre forte croissance de chiffre d'affaires en Chine, une bonne activité commerciale en Europe et la contribution de nouveaux contrats en Amérique Latine. Notre activité Affichage Grand Format traditionnel reste difficile alors que notre activité Affichage Grand Format digital connaît une croissance à deux chiffres, bien qu'elle ne représente que moins de 10 % de notre chiffre d'affaires Affichage Grand Format.

En ce qui concerne le 2ème trimestre 2018, et en gardant à l'esprit qu'il devient de plus en plus difficile de prévoir le chiffre d'affaires publicitaire à venir en raison des prises de commandes de dernière minute qui sont désormais de plus en plus fréquentes grâce à la communication extérieure digitale, nous anticipons actuellement une croissance organique autour de +3,5 %.

Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté, la communication extérieure renforce son attractivité. Avec notre forte exposition aux pays à plus forte croissance, le déploiement de notre portefeuille digital allié à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en donnéesqualitatives, notre faculté à remporter de nouveaux contrats et la qualité de nos équipes dans le monde, nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour continuer à surperformer le marché publicitaire mondial et renforcer notre position de numéro un du marché de la communication extérieure grâce à des gains de parts de marchés profitables. La solidité de notre bilan est un avantage clé qui nous permettra de continuer à saisir les opportunités de croissance qui se présenteront. »

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint vont continuer d'être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s'appuient les dirigeants pour suivre l'activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l'information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s'appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L'information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au premier trimestre 2018, l'impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté est de -84,5 millions d'euros (-87,4 millions d'euros au premier trimestre 2017), ramenant le chiffre d'affaires IFRS à 658,0 millions d'euros (675,2 millions d'euros au premier trimestre 2017).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L'exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d'affaires de l'exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1

CA ajusté 2017 (a) 762,6

CA IFRS 2018 Impacts IFRS 11 CA ajusté 2018 Impacts de change CA ajusté 2018 aux taux de change 2017 Variation de périmètre CA organique ajusté 2018 (b) (c) (d) = (b) + (c) (e) (f) = (d) + (e) (g) (h) = (f) + (g) 658,0 84,5 742,5 42,1 784,6 (0,3) 784,3

Croissance organique (i) = (h) / (a) +2,8%

m€ Impact des taux de change au 31 mars 2018

USD HKD RMB BRL GBP Autres 8,2 7,2 5,8 3,4 2,2 15,3

Total 42,1

Taux de change moyen T1 2018 T1 2017

USD HKD RMB BRL GBP 0,8135 0,1039 0,1280 0,2507 1,1320 0,9391 0,1210 0,1363 0,2988 1,1627

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présentcommuniqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document de référence déposé par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir copie de ce document de référence auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sur le site webwww.amf-france.org ou directement auprès de la Société sur le sitewww.jcdecaux.com.

La Société n'a pas l'obligation et ne prend pas l'engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

SITUATION FINANCIERE

L'évolution du chiffre d'affaires est l'élément majeur qui a impacté la marge opérationnelle, le cash-flow disponible ou la dette nette du Groupe au cours du 1er trimestre 2018.