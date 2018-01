JCDecaux: chiffre d'affaires 2017 record, renforcé par une bonne fin d'année

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a publié mardi un chiffre d'affaires annuel record de 3,47 milliards d'euros, renforcé par un quatrième trimestre meilleur qu'attendu.

Le groupe affiche un chiffre d'affaires ajusté -- c'est à dire avec la part de JCDecaux dans les filiales sous contrôle conjoint - en hausse de 2,3%, porté par la croissance du mobilier urbain et du transport, tandis que sa division affichage est en retrait.

Le chiffre d'affaires ajusté organique (hors effet de change et de périmètre) est en hausse de 3,2%, ce qui est supérieur à la prévision du groupe d'une croissance organique de 2,5%.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires ajusté du groupe a progressé de 3,6% à 1,01 milliard d'euros. Cela représente une hausse de 6,5 % en organique, alors que le groupe avait annoncé tabler sur une croissance de 4,5% sur la période.

Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général du groupe cité dans le communiqué, a mis cette croissance sur le compte des bonnes performances des activités numériques dans la branche Mobilier urbain, ainsi que d'une "reprise de nos activités en Chine, combinée à une amélioration en France, et à une solide croissance du chiffre d'affaires aux États-Unis et dans le reste de l'Europe".

Le segment mobilier urbain, le premier contributeur du groupe, a progressé de 3,4% sur l'année. L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) affiche une "bonne croissance" grâce au passage aux écrans publicitaires numériques de "ses villes les plus emblématiques", tout comme l'Amérique du Nord avec l'impact positif du New York Digital Network (quelque 3.300 abribus et 300 kiosques à journaux), souligne le groupe.

Le segment Transport voit son chiffre d'affaires ajusté progresser de 1,8% grâce à une reprise des activités en Chine, avec là aussi une contribution croissante du numérique.

L'Affichage en revanche "reste difficile dans la plupart des pays européens avec une baisse du chiffre d'affaires de 4,2% en organique", soit +0,4% en ajusté "en raison, à la fois, du manque de consolidation et d'une moindre contribution du +digital+", explique Jean-François Decaux.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 8 mars et dévoilera à cette occasion ses prévisions pour 2018.

afp/rp