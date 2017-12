JCDecaux : et Cyclocity remercient les utilisateurs et les équipes Vélib'

JCDecaux annonce que sa filiale Cyclocity a retiré près de la moitié des 1 230 stations Vélib', conformément à ses obligations dans le cadre du chantier de transition démarré en octobre.

Toujours dans le respect de ses obligations contractuelles, Cyclocity cessera l'exploitation du service le 1er janvier 2018. Les Vélib' de la première génération ne pourront alors plus être empruntés dans les stations restantes et seront retirés en quelques jours. Ces stations seront progressivement démontées jusqu'à la fin du mois de mars.

JCDecaux tient à remercier tous les utilisateurs qui ont accordé leur confiance à Vélib' depuis son lancement le 15 juillet 2007. Ensemble, nous avons parcouru plus de 700 millions de km, soit 17 500 fois le tour de la terre, et fait de Vélib', avec la Ville de Paris, le premier système de vélos en libre-service au monde ainsi qu'un véritable mode de déplacement doux partagé, avec jusqu'à 300 000 abonnés réalisant chaque année près de 40 millions de trajets.

JCDecaux tient tout particulièrement à remercier l'ensemble de ses équipes Cyclocity qui se sont impliquées avec professionnalisme, engagement et passion depuis le début du projet. Grâce à elles, Vélib' a fonctionné sans interruption 7 jours sur 7, 24h sur 24, depuis le 15 juillet 2007, soit 4,5 mois seulement après la signature du contrat.

En 10 ans, les équipes Cyclocity auront déplacé plus de 12 millions de Vélib' pour assurer au mieux la disponibilité du service sur l'ensemble du territoire, réparé 500 000 vélos, son Centre de Relations Clientèle aura répondu à 5 millions d'utilisateurs et aura été trois ans de suite élu centre de relations clients de l'année, et tant de choses encore.

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de Velib' un succès d'usage et de partage sans précédent qui a inspiré de nombreux programmes de vélos en libre-service dans le monde et contribué ainsi à la généralisation d'une nouvelle approche de la mobilité durable. Cyclocity est heureux de poursuivre la belle aventure du vélo en libre-service à Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Amiens, Besançon, Cergy-Pontoise, Créteil, Mulhouse, Nancy, Rouen, mais aussi Vienne, Bruxelles, Brisbane, Dublin, Séville, Stockholm, Toyama et bien d'autres.