JCDecaux : le chiffre d'affaires solide au premier trimestre

14/05/2018 | 18:09

Publié ce lundi après séance, le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre de JCDecaux s'est établi à 742,5 millions d'euros, reflétant une baisse de 2,6% sur un an, mais une hausse de 2,8% en données organiques.



Dans le détail, le chiffre d'affaires de la branche 'mobilier urbain' s'est monté durant les trois premiers mois de l'année à 337,1 millions d'euros (-2,5% en un an, +2,1% en croissance organique).



Celui du secteur 'transport' s'est établi à 293,5 millions d'euros (-2,9% en un an, +5% en croissance organique). Quand à l'activité 'affichage', elle a généré un chiffre d'affaires de 111,9 millions d'euros (-2,6%, +2,8% en croissance organique).



'En ce qui concerne le 2ème trimestre 2018, et en gardant à l'esprit qu'il devient de plus en plus difficile de prévoir le chiffre d'affaires publicitaire à venir en raison des prises de commandes de dernière minute qui sont désormais de plus en plus fréquentes grâce à la communication extérieure digitale, nous anticipons actuellement une croissance organique autour de +3,5%', annonce Jean-François Decaux, président du Directoire et co-Directeur général de JCDecaux.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.