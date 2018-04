JCDecaux publie « VILLES : la nouvelle donne », un Cahier de Tendances consacré au futur des villes

Depuis sa création, JCDecaux s'est positionné au cœur des villes et de leurs écosystèmes en tant qu'acteur de la transformation, avec un objectif constant : rendre les villes du monde toujours plus accueillantes, confortables et agréables à vivre pour les citadins grâce à l'essor de services à haut niveau de qualité.Pour mener à bien cette stratégie de conception et de déploiement de services urbains dont il faut, en permanence, imaginer la nature et les usages, l'observation et l'analyse des attentes des citoyens est fondamentale. C'est dans cette perspective qu'est né le Cahier de Tendances « VILLES : la nouvelle donne ». Fruit de plusieurs mois de travail, de réflexion et d'échanges, cet ouvrage rassemble, autour de six thématiques-clés, les regards croisés de 16 penseurs et acteurs de la ville, en France comme dans d'autres pays.« Le XXIe siècle sera celui des villes ». Cette prophétie devenue réalité se confirme un peu plus chaque jour. Les villes constituent partout dans le monde le creuset de transformations économiques, sociales et sociétales profondes. Petites et grandes villes se rejoignent dans cet élan. Elles en sont les porte-voix universels, faisant preuve d'une audace remarquable et insufflant une réelle dynamique d'innovation.« VILLES, la nouvelle donne » expose de nombreux partis-pris, commentaires et illustrations sur l'évolution des villes, de leurs pratiques et de leurs usages. Chaque regard concourt à la richesse de cet ouvrage grâce aux points de vue aussi révélateurs qu'éclairants sur notre monde qui change.Cette matière inédite et propice à de nombreux enseignements permet ainsi à JCDecaux de penser les Produits et Services de la Ville du futur sur la base de réalités concrètes. Et qu'il s'agisse de mobilité, d'information, de connectivité ou encore d'interactivité, chacun de ces Produits et Services s'inscrira comme il se doit au sein de la mission principale de l'entreprise : améliorer encore et toujours la vie en ville pour le plus grand nombre., a déclaré : « Dans ce Cahier de Tendances, nous sommes allés à la rencontre de villes en mouvement, profondément engagées tant dans leur révolution numérique que dans leur indispensable transition énergétique. Nous y avons découvert une myriade d'initiatives en phase avec celles que JCDecaux déploie ou imagine pour le monde d'aujourd'hui et de demain. « VILLES, la nouvelle donne » nous invite à devenir les acteurs d'un avenir que nous écrivons ensemble dans un paysage urbain en pleine mutation. », a déclaré : « La Banque mondiale prévoit qu'en 2050, 70 % de la population mondiale vivra dans les villes. Il revient à chacun de nous de se préparer à cette nouvelle donne, d'en comprendre les enjeux, de découvrir les meilleures pratiques et de contribuer à un partage des idées, des moyens et des expériences plus nécessaire que jamais. Des créateurs, innovateurs, scientifiques et chercheurs du monde entier ont rejoint JCDecaux autour du Cahier de Tendances « VILLES, la nouvelle donne » pour raconter l'histoire des villes en mouvement. C'est dans notre capacité à imaginer, en permanence, des solutions collectives tournées vers le bien commun que réside l'avenir des villes.»« VILLES, la nouvelle donne » est disponible en consultation ou en téléchargement gratuit sur le site http://www.jcdecaux.fr/actualites-et-inspirations/villes-nouvelle-donne