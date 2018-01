Jeronimo Martins : en tête du PSI 20 après les ventes

12/01/2018 | 10:05

En hausse de 1,3% à 16,8 euros ce vendredi en début de séance à Lisbonne, l'action Jeronimo Martins domine le PSI 20, entourée au lendemain d'une publication solide.



Le spécialiste portugais de la grande distribution a fait état d'une progression de 11,3% de ses revenus annuels à 16,275 milliards d'euros. Ceux-ci ont été tirés par la hausse de 13,2% de la division 'Biedronka' à près de 11,08 milliards d'euros. L'ensemble des pôles du groupe a vu ses ventes augmenter, avec également une augmentation de 3,1% de la contribution de 'Pingo Doce' à 3,67 milliards d'euros.



A noter enfin les croissances de respectivement 7,2 et 72% des revenus tirés de 'Recheio' et d''Ara' à 942 et 405 millions d'euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.