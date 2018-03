Johnson Controls : s'interroge sur l'avenir d'une activité

12/03/2018 | 14:05

Johnson Controls indique étudier des alternatives stratégiques pour son activité solutions électriques, activité qui a généré 7,3 milliards de dollars de revenus et 1,6 milliard de dollars d'EBITDA au cours de l'exercice 2017.



Il souhaite en priorité renforcer ses positions en chauffage, ventilation et climatisation, solutions incendie et sécurité, ainsi que systèmes de gestion du bâtiment, 'marchés verticaux attractifs avec des perspectives de croissance fortes'.



Johnson Controls s'attend à finaliser cette évaluation des alternatives stratégiques dans les prochains mois, précisant qu'il ne peut pour l'heure donner l'assurance d'une transaction. Il a retenu Centerview Partners comme conseiller financier pour l'assister.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.