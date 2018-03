Banques : JPMORGAN affiche toujours la plus importante capitalisation mondiale

0 0

Les neufs principales banques mondiales en termes de capitalisation sont les mêmes en 2017 qu’en 2016, selon GlobalData qui signale seulement quelques changements mineurs dans la tête du classement. JPMorgan Chase reste en tête avec une capitalisation de 371,1 milliards de dollars, devançant Industrial and Commercial Bank of China (327 milliards de dollars) et Bank Of America (307,9 milliards de dollars).Le premier établissement européen, HSBC (197,4 milliards de dollars), occupe la septième position et la première banque française, BNP Paribas (87,4 milliards de dollars), la 17ème place.70% des 25 banques de ce classement ont enregistré une croissance à deux chiffres de leur capitalisation l'année dernière. Industrial and Commercial Bank of China, Bank of America, China Construction Bank, China Merchants Bank, Itau Unibanco et Sberbank ont même connu une croissance supérieure à 30%. En revanche, les revenus des 25 banques ont reculé de 4,1% l'année dernière.Elles affichent en moyenne un PER de 12,8.