J.P. Morgan collabore avec BlackRock pour lancer une nouvelle suite d'indices ESG: l'indice J.P. Morgan ESG (JESG)

J.P. Morgan a annoncé aujourd'hui une nouvelle suite d'indices internationaux de titres à revenu fixe, l'indice J.P. Morgan ESG ("JESG"), qui intègre le facteur environnemental, social et de gouvernance au sein d'un référencement mixte. L'idée de cet indice émane d'une collaboration avec BlackRock dans l'optique de répondre à une demande croissance de la part des investisseurs obligataires à la recherche d'un indice de référence portant sur les émetteurs présentant de solides pratiques ESG dans les marchés émergents.

Le nouvel indice est géré indépendamment par J.P. Morgan et répondra aux attentes des investisseurs désireux d'incorporer graduellement des investissements ESG et responsables dans leurs stratégies globales de titres à revenu fixe en ancrant sa méthodologie dans les indices phares de la banque, comme EMBI, GBI-EM et CEMBI.

Joyce Chang, responsable mondial de la recherche chez J.P. Morgan, déclare: "Nous lançons le premier indice J.P. Morgan ESG (JESG), le premier de ce type dans les titres à revenu fixe sur les marchés émergents, dans le but de promouvoir les investissements responsables. BlackRock a joué un rôle crucial dans ce lancement, et nous sommes ravis que cette idée puisse se concrétiser."

Gloria Kim, responsable du Global Index Research Group chez J.P. Morgan, ajoute: "Les investissements responsables sont devenus une pierre angulaire dans bon nombre de stratégies de nos clients. Il est donc essentiel d'avoir accès à un indice référentiel international des revenus fixes intégrant les pratiques ESG. Nous sommes heureux d'aider les investisseurs à accéder aux investissements ESG à une échelle mondiale via notre nouvelle suite d'indices."

Sergio Trigo Paz, responsable de BlackRock Emerging Market Debt, explique: "L'investissement durable consiste à investir dans le progrès et à ouvrir de nouvelles voies pour entreprendre. De solides pratiques ESG ont un impact positif à long terme sur la solvabilité, et jusqu'à présent l'ESG dans la dette des marchés émergents a davantage été un élément sur mesure et spécifique à chaque projet, au lieu de fournir des solutions à grande échelle. Il sera crucial de mettre en place ces indices de référence pour refaçonner le monde des investissements et d'établir une norme sectorielle pour rendre les investissements ESG dans la dette des marchés émergents accessibles à l'ensemble des catégories d'investisseurs. Il s'agit là d'un grand pas en avant pour les investissements dans les marchés émergents."

Le JESG initial est disponible pour l'EMBI Global Diversified, le GBI-EM Global Diversified et le CEMBI Broad Diversified. Cinq composants se trouvent dans la méthodologie JESG une fois l'indice de base sélectionné: définir les entrées de données; générer des scores d'indice JESG; appliquer des mécanismes d'intégration; prendre en compte les facteurs éthiques et l'exclusion, et calculer les nouvelles pondérations ESG. Ces scores d'indice JESG récemment calculées seront systématiquement appliqués pour déterminer les nouvelles pondérations ESG dans l'indice, et les émetteurs avec des scores ESG plus élevés verront leurs pondérations augmentées en fonction de leurs pondérations d'indice de base. La suite JESG va également surpondérer les émissions Green Bond.

J.P. Morgan s'engage à faire progresser les investissements ESG. La société publie des rapports sur les questions environnementale, sociale et de gouvernance et partage des informations et les meilleures pratiques de développement durable avec les entreprises et investisseurs clients de JPMorgan Chase dans l'optique de renforcer les initiatives à l'échelle mondiale. En juillet 2017, JPMorgan Chase a consolidé son engagement en faveur du développement durable via 200 milliards de dollars de financements propres jusqu'à 2025, le plus grand engagement jamais réalisé par une institution financière, et promet d'utiliser des énergies renouvelables pour 100 pour cent de ces besoins énergétiques à l'horizon 2020.

L'indice JESG répertorie plus de 170 pays et plus de 650 émetteurs sur la base de calculs journaliers, en s'appuyant sur des sources de données de Sustainalytics, RepRisk et Climate Bonds Initiative (CBI)

Les indices JESG sont générés chaque jour ouvrable et rééquilibrés sur le dernier jour ouvrable du mois. Les données des indices sont disponibles sur Bloomberg (JPMX) et DataQuery via J.P. Morgan Markets

Le criblage éthique est également appliqué pour les secteurs controversés suivants: charbon thermique, tabac, armes et tout secteur transgressant les principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU).

La banque d'entreprise et d'investissement de J.P. Morgan est un leader mondial des services destinés aux banques, aux marchés et aux investisseurs. Les plus grandes entreprises du monde, gouvernements et institutions nous font confiance dans plus de 100 pays. Avec 24 trillions de dollars d'actifs en conservation et 423 milliards de dollars d'actifs en dépôt, Corporate & Investment Bank fournit des conseils stratégiques, lève du capital, gère les risques et allonge les liquidités sur les marchés du monde entier. Pour de plus amples renseignements sur J.P. Morgan, veuillez visiter www.jpmorgan.com.

