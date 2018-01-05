JPMorgan Chase Bank : annonce le placement d'obligations échangeables réglées en espèces au sein de Dufry AG avec une échéance en 2021

JPMorgan Chase Bank, N.A. (l' « Émetteur ») annonce ce jour le
placement d'obligations échangeables réglées en espèces au sein de Dufry
AG avec une échéance en 2021 (les « Obligations ») d'un capital
global de 350 millions de dollars. Les obligations sont reconductibles
vers des actions ordinaires (les «Actions ») de Dufry AG (la «Société
»). Les droits d'échange relatifs aux Obligations seront uniquement
réglés en espèces.
Les Obligations seront émises en capital de 200 000 dollars et en
multiples intégraux de cette somme et ne produiront pas d'intérêt. Les
obligations seront émises avec un prix d'émission de 100,5 %,
correspondant à un rendement annuel brut jusqu'à échéance de -0,166 %,
et seront remboursées au pair le 11 janvier 2021.
Le cours initial du change (le «Cours initial du change ») sera
fixé à une prime de 30 % par rapport au cours de référence des actions
(le «Cours de référence des actions ») qui se basera sur la
moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens pondérés en fonction du
volume d'une action à la Bourse suisse sur une période de 5 jours
consécutifs de négociation à compter du 5 janvier 2018 (inclus), sous
réserve des dispositions des conditions générales des obligations («Cours
de référence des actions »). Le cours de référence des actions et le
cours initial du change devraient être annoncés le 11 janvier 2018 à la
fin de la période de référence des actions.
Le règlement-livraison des obligations devraient avoir lieu le 11
janvier 2018 (la « Date d'émission »).
Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé par l'émetteur
à des fins générales (y compris pour des ententes de couverture).
Une demande sera faite pour que les obligations soient proposées à la
négociation sur le marché libre (Marché Libre) un segment de la
Bourse de Francfort et cette proposition à la négociation est attendue
au plus tard un mois après la date d'émission.
J.P. Morgan Securities plc a agi à titre de responsable unique du livre
et agira à titre d'agent de calcul.
L'Émetteur a l'intention de conclure quelques ententes de dérivés avec
le responsable unique du livre afin de couvrir l'exposition pour payer
les montants en espèces lors de l'exercice éventuel des droits d'échange
intégrés aux obligations et / ou lors du rachat. Le reponsable unique du
livre est partie de certaines ententes de dérivés existantes relatives
aux actions et peut conclure d'autres transactions pour couvrir sa
position ou ajuster sa position de couverture en vertu de ces ententes,
y compris les transactions à effectuer pendant la période de référence
concernant l'établissement du cours des actions de référence et autres
périodes moyennes de valorisation relatives aux obligations. Ces
activités peuvent avoir une incidence sur le cours de référence des
actions, le cours ou la valeur des actions et des obligations de manière
plus générale, y compris mais sans s'y limiter, pendant ces périodes de
calcul de moyenne ou d'évaluation.
À propos de JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) est un leader mondial en matière de
services financiers avec des actifs de 2,6 billions de dollars et des
opérations dans le monde entier. Le Société est leader en matière de
services bancaires d'investissement, de services financiers pour les
consommateurs et les petites entreprises, de services bancaires
commerciaux, de traitement des transactions financières et de gestion
d'actifs. En tant que composant du Dow Jones Industrial Average, les
services deJPMorgan Chase & Co. s'adresse à des millions de clients aux
États-Unis et à de nombreux clients d'entreprises, gouvernementaux et
institutionnels parmi les plus connus dans le monde à travers ses
marques J.P. Morgan et Chase. Des informations sur JPMorgan Chase & Co.
sont disponibles sur www.jpmorganchase.com.
AVIS IMPORTANT
AUCUNE MESURE N'A ÉTÉ PRISE PAR L'ÉMETTEUR, LE RESPONSABLE UNIQUE DU
LIVRE OU L'UNE DE LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES RESPECTIVES QUI PERMETTRAIT
D'OFFRIR LES OBLIGATIONS OU LA POSSESSION OU DIFFUSION DU PRÉSENT
COMMUNIQUÉ DE PRESSE OU TOUTE OBLIGATION DE PUBLICITÉ RELATIVE AUX
OBLIGATIONS DANS TOUTE JURIDICTION OÙ CET OBJECTIF EST REQUIS. LES
PERSONNES EN POSSESSION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE SONT INVITÉES
PAR L'ÉMETTEUR ET LE RESPONSABLE UNIQUE DU LIVRE À S'INFORMER AU SUJET
DE CES RESTRICTIONS ET À LES OBSERVER.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST IMPROPRE À LA DIFFUSION DIRECTE OU
INDIRECTE AUX OU VERS LES ÉTATS-UNIS OU POUR LE COMPTE OU LE BÉNÉFICE DE
CITOYENS AMÉRICAINS (TEL QUE DÉFINI PAR LE RÈGLEMENT « S »). CETTE DATE
LIMITE INDICATIVE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES OU DE
SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT DE TITRES, NI UNE OFFRE DE TITRES DANS UNE
JURIDICTION OÙ CETTE OFFRE OU VENTE SERAIT ILLÉGALE.
LES OBLIGATIONS DÉCRITES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIVENT
PAS ÊTRE INSCRITES AUX TERMES DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
AMÉRICAINES DE 1933, MODIFIÉE (LA « LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES »),
OU TOUT AUTRE ORGANISME DE RÈGLEMENTATION DES ÉTATS-UNIS. EN OUTRE, LES
OBLIGATIONS N'ONT PAS ÉTÉ INSCRITES AUX TERMES DES RÈGLEMENTS DU
CONTRÔLEUR DE LA MONNAIE («RÈGLEMENTS DU CONTRÔLEUR ») RELATIFS
AUX OFFRES DE TITRES DES BANQUES NATIONALES (12 CFR, Pt. 16). LES
OBLIGATIONS NE PEUVENT ÊTRE NI OFFERTES, NI VENDUES, NI TRANSFÉRÉES EN
L'ABSENCE DE CETTE INSCRIPTION SAUF SI CETTE TRANSACTION EST EXEMPTE, OU
NON SOUMISE À, CETTE INSCRIPTION.
LES OBLIGATIONS, LORSQU'ELLES SONT OFFERTES, SERONT OFFERTES ET VENDUES
EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS, CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT « S », TEL QUE CE
RÈGLEMENT EST INTÉGRÉ AUX RÈGLEMENTS DU CONTRÔLEUR (12 CFR SECTION 16.5
(G)). LES OBLIGATIONS NE PEUVENT ÊTRE NI OFFERTES, NI VENDUES, NI
TRANSFÉRÉES AUX ÉTATS-UNIS OU POUR LE COMPTE DE CITOYENS AMÉRICAINS (I)
DANS LE CADRE DE LEUR DISTRIBUTION, À TOUT MOMENT OU (II) JUSQU'À 40
JOURS APRÈS LA RÉALISATION DE LA DISTRIBUTION DES OBLIGATIONS, SAUF,
DANS LES DEUX CAS, EN VERTU DU RÈGLEMENT « S » DE LA LOI SUR LES VALEURS
MOBILIÈRES, TEL QUE CE RÈGLEMENT EST INTÉGRÉ AUX RÈGLEMENTS DU
CONTRÔLEUR (12 CFR SECTION 16.5 (G)). LES TERMES UTILISÉS CI-DESSUS SONT
DÉFINIS PAR LE RÈGLEMENT « S ».
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET L'OFFRE EFFECTUÉS S'ADRESSENT
EXCLUSIVEMENT AUX ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ( «L'EEA
») AUX PERSONNES DÉCRITES EN TANT QU'« INVESTISSEURS QUALIFIÉS » AU SENS
DE L'ARTICLE 2(1)(E) DE LA DIRECTIVE SUR LE PROSPECTUS («
INVESTISSEURS QUALIFIÉS »). À CES FINS, L'EXPRESSION « DIRECTIVE
SUR LE PROSPECTUS » INDIQUE LA DIRECTIVE 2003/71/EC, TELLE QUE
MODIFIÉE.
UNIQUEMENT DANS LE BUT DU PROCESSUS D'APPROBATION DES PRODUITS DU
FABRICANT, L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE CONCERNANT LES OBLIGATIONS A
CONCLU QUE : (I) LE MARCHÉ CIBLÉ POUR LES OBLIGATIONS CONSTITUENT
UNIQUEMENT DES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES ET DES CLIENTS PROFESSIONNELS,
CHACUN ÉTANT DÉFINI DANS LA DIRECTIVE 2014/65/UE, TEL QUE MODIFIÉE («MIFID
II ») ; ET (II) TOUS LES CANAUX POUR LA DISTRIBUTION DES OBLIGATIONS
AUX CONTREPARTIES ÉLIGIBLES ET AUX CLIENTS PROFESSIONNELS SONT
APPROPRIÉS. TOUTE PERSONNE OFFRANT, VENDANT OU RECOMMANDANT LES
OBLIGATIONS (UN «DISTRIBUTEUR ») DEVRAIT TENIR COMPTE DE
L'ÉVALUATION DU MARCHÉ CIBLE DU FABRICANT ; CEPENDANT, UN DISTRIBUTEUR
SOUMIS À MIFID II EST CHARGÉ D'ENTREPRENDRE SA PROPRE ÉVALUATION DU
MARCHÉ CIBLE RELATIF AUX OBLIGATIONS (EN ADOPTANT OU EN PERFECTIONNANT
L'EVALUATION DU MARCHÉ CIBLE DU FABRICANT) ET DE DÉTERMINER LES CANAUX
DE DISTRIBUTION APPROPRIÉS.
LES OBLIGATIONS NE SONT DESTINÉES À ÊTRE NI OFFERTES, NI VENDUES OU
MISES À DISPOSITION ET NE DOIVENT PAS NON PLUS ÊTRE OFFERTES, VENDUES OU
MISES À LA DISPOSITION D'UN INVESTISSEUR DE DÉTAIL AU SEIN DE L'EEE.
POUR CE FAIRE, UN INVESTISSEUR DE DÉTAIL INDIQUE UNE PERSONNE QUI
REPRÉSENTE UNE SEULE PERSONNE (OU UN GROUPE DE PERSONNES): (I) D'UN
CLIENT DE DÉTAIL AU SENS DU POINT (11) DE L'ARTICLE 4(1) DE LA MIFID II
; OU (II) D'UN CLIENT AU SENS DE LA DIRECTIVE 2002/92/CE, LORSQUE LE
CLIENT NE SERAIT PAS QUALIFIÉ COMME PROFESSIONNEL AU SENS DE L'ARTICLE
4(1), POINT 10 DE LA MIFID II. PAR CONSÉQUENT, AUCUN DOCUMENT
D'INFORMATION IMPORTANT EXIGÉ PAR LE RÈGLEMENT (UE) N° 1286/2014, TEL
QUE MODIFIÉ (LE « RÈGLEMENT PRIIPS ») L'OFFRE OU LA VENTE DES
OBLIGATIONS OU LEUR MISE À DISPOSITION DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL DANS
L'EEE N'A ÉTÉ PRÉPARÉ ET, PAR CONSÉQUENT, L'OFFRE OU LA VENTE DES
OBLIGATIONS OU LEUR MISE À DISPOSITION D'UN INVESTISSEUR DE DÉTAIL DANS
L'EEE PEUVENT ÊTRE DÉCLARÉES ILLÉGALES EN VERTU DU RÈGLEMENT PRIIPS.
EN OUTRE, AU ROYAUME-UNI, CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST UNIQUEMENT DIFFUSÉ
AUPRÈS D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS (I) QUI ONT UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE DE PLACEMENTS RELATIFS À L'ARTICLE 19(5) DE
LA LOI 2000 SUR LES SERVICES ET LES MARCHÉS FINANCIERS (PROMOTION
FINANCIÈRE) ARRÊTÉ 2005, TEL QUE MODIFIÉ ( «ARRÊTÉ ») ET
D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE
49(2),(POINTS A À D), DE L'ARRÊTÉ, ET (II) QUI PEUVENT ÊTRE ÉGALEMENT
LÉGALEMENT INFORMÉS (L'ENSEMBLE DE CES PERSONNES DOIT ÊTRE MENTIONNÉ EN
TANT QUE «PERSONNES PERTINENTES »). AUCUNE AUTRE PERSONNE QUI NE
SERAIT PERTINENTE NE DOIT AGIR EN FONCTION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE OU
Y RECOURIR (I) AU ROYAUME-UNI, ET (II) DANS UN QUELCONQUE ÉTAT MEMBRE DE
L'EEE AUTRE QUE LE ROYAUME-UNI, PAR DES PERSONNES NON QUALIFIÉES COMME
INVESTISSEURS. TOUTE ACTIVITÉ DE PLACEMENT OU DE PLACEMENT LIÉE AU
PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST MISE À DISPOSITION UNIQUEMENT POUR (A) LES
PERSONNES PERTINENTES DU ROYAUME-UNI ET SERA UNIQUEMENT ENTREPRISE PAR
DES PERSONNES PERTINENTES DU ROYAUME-UNI ET (B) DES INVESTISSEURS
QUALIFIÉS DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'EEE (AUTRES QUE LE ROYAUME-UNI).
TOUTE DÉCISION D'ACHAT DES OBLIGATIONS NE DEVRAIT ÊTRE PRISE QUE SUR LA
BASE D'UNE ÉTUDE INDÉPENDANTE RÉALISÉE PAR UN INVESTISSEUR POTENTIEL
CONCERNANT LES INFORMATIONS DE L'ÉMETTEUR ET DE LA SOCIÉTÉ, ACCESSIBLES
AU PUBLIC. NI L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE, NI L'UNE DE SES SOCIÉTÉS
AFFILIÉES N'ACCEPTENT UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ ISSUE DE
L'UTILISATION, NI N'ASSURENT UNE REPRÉSENTATION CONCERNANT L'EXACTITUDE
OU L'EXHAUSTIVITÉ DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE OU DES INFORMATIONS DE
L'ÉMETTEUR ET DE LA SOCIÉTÉ, ACCESSIBLES AU PUBLIC. LES INFORMATIONS
CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER SON
ENSEMBLE SANS PRÉAVIS JUSQU'À LA DATE D'ÉMISSION.
CHAQUE INVESTISSEUR POTENTIEL DEVRAIT TENIR COMPTE DU FAIT QU'IL DOIT
ASSUMER LE RISQUE ÉCONOMIQUE D'UN INVESTISSEMENT DANS LES OBLIGATIONS OU
LES ACTIONS THÉORIQUEMENT SOUS-JACENTES (CONJOINTEMENT AUX OBLIGATIONS,
LES «TITRES »). NI L'ÉMETTEUR, NI L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE
N'ASSURENT UNE QUELCONQUE REPRÉSENTATION CONCERNANT (I) L'APTITUDE DES
TITRES POUR UN INVESTISSEUR PARTICULIER, (II) LE TRAITEMENT COMPTABLE
APPROPRIÉ ET LES CONSÉQUENCES FISCALES ÉVENTUELLES DE L'INVESTISSEMENT
SUR LES TITRES OU (III) LE FUTUR RENDEMENT DES TITRES QUE CE SOIT EN
TERMES ABSOLUS OU À PROPOS D'INVESTISSEMENTS CONCURRENTS.
L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE AGIT AU NOM DE L'ÉMETTEUR ET D'AUCUNE
AUTRE PERSONNE EN RAPPORT AVEC LES OBLIGATIONS, ET CELUI-CI NE SERA
RESPONSABLE D'AUCUNE AUTRE PERSONNE DÉLIVRANT LES PROTECTIONS ACCORDÉES
AUX CLIENTS DE L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE OU FOURNISSANT DES CONSEILS
CONCERNANT LES TITRES.
CHAQUE ÉMETTEUR ET L'UNIQUE RESPONSABLE DU LIVRE ET LEURS FILIALES
RESPECTIVES DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE OBLIGATION OU ENTREPRISE DE
MISE À JOUR, D'EXAMEN OU DE RÉVISION DE TOUTE DÉCLARATION CONTENUE DANS
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ À LA SUITE DE NOUVELLES INFORMATIONS,
DÉVELOPPEMENTS FUTURS OU AUTRES.
LES OBLIGATIONS NE PEUVENT PAS ÊTRE OFFERTES AU PUBLIC EN SUISSE ET NE
SERONT PAS COTÉES À LA SIX SWISS EXCHANGE (BOURSE SUISSE) («SIX
») OU À TOUTE AUTRE BOURSE OU FONDS DE NÉGOCIATION RÉGLEMENTÉ EN SUISSE.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS AU SENS
PROPRE DU TERME, ET A ÉTÉ ÉLABORÉ EN DEHORS DES NORMES DE DIVULGATION
RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE PROSPECTUS CONFORMÉMENT À L'ART. 652A OU À
L'ART. 1156 DU CODE DES OBLIGATIONS SUISSE OU DES NORMES DE DIVULGATION
RELATIVES À L'INSCRIPTION DE PROSPECTUS CONFORMÉMENT À L'ART. 27 FF. DES
RÈGLES DE COTATION DE LA SIX OU DES RÈGLES DE COTATION DE TOUTE AUTRE
BOURSE OU À UNE FACILITÉ DE NÉGOCIATION RÉGLEMENTÉE EN SUISSE. NI LE
PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NI AUCUNE AUTRE OFFRE OU MATÉRIEL DE
COMMERCIALISATION CONCERNANT LES OBLIGATIONS OU L'OFFRE NE PEUVENT ÊTRE
DISTRIBUÉS OU PUBLIÉS AU PUBLIC EN SUISSE. NI LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE
PRESSE, NI AUCUNE AUTRE OFFRE OU MATÉRIEL DE COMMERCIALISATION
CONCERNANT L'OFFRE, L'ÉMETTEUR OU LES OBLIGATIONS N'ONT ÉTÉ OU NE SERONT
DÉPOSÉS OU APPROUVÉS PAR UN ORGANISME DE RÉGLEMENTATION SUISSE.
NOTAMMENT, LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE SERA PAS DÉPOSÉ ET L'OFFRE
D'OBLIGATIONS NE SERA PAS SUPERVISÉE PAR L'ORGANISME SUISSE DE CONTRÔLE
DU MARCHÉ FINANCIER FINMA (FINMA), ET L'OFFRE D'OBLIGATIONS N'A PAS ÉTÉ
ET NE SERA PAS AUTORISÉE EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE SUISSE SUR LES
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF («CISA »). LA PROTECTION DES
INVESTISSEURS ACCORDÉE AUX ACQUÉREURS DE DROITS DANS LES ORGANISMES DE
PLACEMENT COLLECTIFS EN VERTU DU CISA NE S'ÉTEND PAS AUX ACQUÉREURS
D'OBLIGATIONS.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180104006482/fr/