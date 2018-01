JPMorgan Chase Bank : lance une offre d'obligations échangeables donnant lieu à un règlement en espèces sur Dufry AG avec échéance en 2021

NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS OU À L'ATTENTION DE, OU POUR LE COMPTE DE, RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (TEL QUE DÉFINIS DANS LE RÈGLEMENT S DU "U.S. SECURITIES ACT" DE 1933), NI DANS OU VERS L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD, NI TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LADITE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

JPMorgan Chase Bank, N.A. (l'"Émetteur") a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations échangeables donnant lieu à un règlement en espèces arrivant à échéance en 2021 (les "Obligations") pour un montant total d'approximativement 350 millions USD. Les Obligations sont rattachées aux actions ordinaires (les "Actions") de Dufry AG (la "Société"). Les droits d'échange relatifs aux Obligations donneront uniquement lieu à un règlement en espèces.

L'Émetteur est noté A+ (perspective stable) par Standard & Poor’s, Aa3 (perspective stable) par Moody’s et AA- (perspective stable) par Fitch.

Les Obligations seront émises en montants principaux de 200 000 USD, en multiples entiers de cette somme, et ne porteront pas d'intérêt. Les Obligations seront négociées à un prix d'émission allant de 100% à 102%, correspondant à un rendement à échéance annuel brut entre -0,66% et 0,00%, avec un rachat au pair prévu au 11 janvier 2021.

Le prix d'échange initial (le "Prix d'échange initial") sera fixé avec un avantage de 30% par rapport au prix de l'action de référence (le "Prix de l'action de référence"), qui sera basé sur la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés journaliers d'une Action à la Bourse suisse sur une période de 5 journées de bourse consécutive à compter du 5 janvier 2018 (inclus), et soumis aux conditions générales des Obligations (la "Période de référence des actions"). La publication des clauses définitives de l'émission est annoncée pour aujourd'hui, à l'exception du Prix de l'action de référence et du Prix d'échange initial, qui devraient être annoncés le 11 janvier 2018, à la fin de la Période de référence des actions.

L'Émetteur rachètera toutes les Obligations en circulation à leur montant de rachat anticipé à la date de rachat anticipé dans le cas (i) d'un événement en raison duquel les contrats d'option relatifs aux Actions sont réglés en conformité avec les Procédures d'opérations d'entreprise d'Eurex ou avec une politique de remplacement similaire, ou (ii) d'une nationalisation et/ou d'une décotation, telle que chacune décrite plus en détail dans l'AVIS IMPORTANT des conditions générales des Obligations. L'Émetteur peut, à son gré, racheter toutes les Obligations en circulation au montant de rachat anticipé à la date de rachat anticipé dans le cas d'une modification de la législation, telle que décrite plus en détail dans les conditions générales des Obligations.

Le règlement et l'émission des Obligations sont prévus pour le 11 janvier 2018 (la "Date d'émission").

Le produit net de l'émission d'Obligations sera utilisé par l'Émetteur aux fins générales de l'entreprise (y compris les opérations de couverture).

Une demande sera formulée pour que les Obligations soient admises sur le segment du marché ouvert (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort. Ladite admission de négociation est attendue un mois après la Date d'émission, au plus tard.

J.P. Morgan Securities plc agit en qualité de Responsable unique des registres et Agent de calcul.

L'Émetteur projette de conclure certaines opérations de produits dérivés avec le Responsable unique des registres pour couvrir l'exposition afin de payer des montants en espèces en cas d'exercice potentiel des droits d'échange prévus dans les Obligations et/ou au moment du rachat. Le Responsable unique des registres fait partie de certaines opérations existantes de produits dérivés en relation avec les Actions, et peut conclure des transactions supplémentaires pour couvrir sa position, ou pour ajuster sa position de couverture dans le cadre de telles opérations, y compris des transactions pouvant être conclues durant la période de référence concernant la détermination du Prix de l'action de référence et d'autres périodes de calcul de moyenne et d'évaluation en relation avec les Obligations. Une telle activité pourrait avoir un impact sur le Prix de l'action de référence, ou plus globalement le prix ou la valeur des Actions et Obligations y compris, mais sans s'y limiter, durant lesdites périodes de calcul de moyenne et d'évaluation.

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) est un chef de file international des services financiers, avec 2,6 trillions de dollars d'actifs et des opérations dans le monde entier. La société est un leader des investissements bancaires, des services financiers destinés à la consommation et aux petites entreprises, des activités bancaires commerciales, du traitement des transactions financières et de la gestion d'actifs. Faisant partie du Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. apporte ses services à des millions de clients aux États-Unis et à des entreprises, institutions et agences gouvernementales majeures à l'échelle mondiale sous ses marques J.P. Morgan and Chase. Pour de plus amples renseignements sur JPMorgan Chase & Co., veuillez visiter www.jpmorganchase.com.

