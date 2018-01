JPMorgan Chase annonce le plan de succession de son PDG

New York (awp/afp) - JPMorgan Chase, première banque américaine, a apporté des clarifications lundi sur le plan de succession de son PDG, Jamie Dimon, en élevant au poste de numéro 2 deux candidats internes.

Daniel Pinto, 55 ans, actuel patron de la banque d'investissement, et Gordon Smith, 59 ans, à la tête de la banque de détail, sont promus, dès mardi, tous deux co-présidents et co-directeurs des opérations.

Ces deux titres en font des numéros 2 et les placent en bonne position pour succéder à M. Dimon, 61 ans, qui dirige l'institution financière depuis 2005 et lui a permis de traverser la crise de 2008 sans grande éraflure.

Les divisions dirigées actuellement par MM. Pinto et Smith ont généré à elles seules environ 80% des 99,6 milliards de revenus enregistrés par JPMorgan Chase en 2017.

"Prévoir la succession du management est l'une des plus hautes priorités du conseil d'administration qui connaît très bien les dirigeants seniors", explique JPMorgan dans un communiqué. "Les changements annoncés aujourd'hui sont aussi en phase avec l'engagement du conseil à offrir des opportunités d'évolution permanentes à des générations futures de leaders".

MM. Pinto et Smith semblent avoir réussi à se distinguer d'une liste de prétendants qui comprenait Marianne Lake, 48 ans, la directrice financière, Mary Erdoes, 50 ans, la patronne de la division de gestion d'actifs et de grosses fortunes, et Doug Petno, 52 ans, le responsable de la branche servant les grandes entreprises.

Il n'est toutefois pas prévu que Jamie Dimon cède à court terme sa place: il devrait rester aux commandes pour les cinq prochaines années, est-il dit dans le communiqué.

En 2014, les marchés financiers avaient été pris de panique quand Jamie Dimon avait annoncé souffrir d'un cancer de la gorge "curable" car JPMorgan est l'un des établissements les plus puissants de Wall Street. Son nom est derrière quasiment toutes les plus grosses opérations financières à travers le monde.

