POINT Marchés-Soulagement sur les marchés, le risque géopolitique semble contenu (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de la Bourse de Tokyo, précisions sur les marchés chinois, ouverture du marché obligataire européen) * Les principales Bourses européennes attendues en légère hausse * Les inquiétudes liées à la Syrie refluent * Mais les USA préparent de nouvelles sanctions contre la Russie par Marc Angrand PARIS, 16 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture et les valeurs refuges comme le pétrole cèdent du terrain, le risque d'une escalade militaire en Syrie semblant pour l'instant écarté, même si les tensions avec la Russie persistent. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,19% pour le CAC 40 à Paris, de 0,33% pour le Dax à Francfort, de 0% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,16% pour le Stoxx 600. Après les tirs de missiles américains, français et britanniques en Syrie samedi, les observateurs jugent peu probable une escalade militaire à court terme. Le président américain, Donald Trump, a employé l'expression "Mission accomplie" samedi sur Twitter, et son homologue français, Emmanuel Macron, a estimé "l'objectif atteint". La Russie, alliée de Damas, a en revanche haussé le ton, son président, Vladimir Poutine, estimant que de nouvelles frappes occidentales entraîneraient un chaos mondial. Parallèlement, Washington devrait annoncer dans la journée de nouvelles sanctions économiques contre des entreprises russes soupçonnées d'avoir un lien avec l'arsenal chimique syrien. "Trump est parvenu à assumer sa position sur la 'ligne rouge' des armes chimiques sans aller jusqu'à provoquer de représailles russes", résument les analystes de JPMorgan dans une note. "Les marchés d'actions redoutaient une campagne militaire américaine prolongée et de grande ampleur contre Assad mais elle ne semble pas probable." Les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street préfigurent pour l'instant d'une progression de 0,4% à 0,5% à l'ouverture et le rendement des emprunts d'Etat américains est reparti à la hausse à 2,8358%. Son équivalent allemand, référence pour la zone euro, poursuit lui aussi son rebond dans les premiers échanges, à 0,523%. LES VENTES AU DÉTAIL AUX USA À L'AGENDA DU JOUR Sur le marché des devises, le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence, non loin d'un pic de deux mois face au yen, et l'euro s'échange autour de 1,2335 dollar. Le pétrole est quant à lui orienté à la baisse avec le reflux des tensions géopolitiques: le Brent cède 1% et revient sous 72 dollars le baril, à plus d'un dollar de son pic de mercredi dernier (73,09 dollars). Le repli des cours du brut s'explique aussi par l'annonce vendredi d'une nouvelle augmentation du nombre de forages en exploitation aux Etats-Unis, au plus haut depuis mars 2015, selon les chiffres hebdomadaires de Baker Hughes. En Asie, la Bourse de Tokyo a fini la journée sur un gain de 0,26%, l'indice Nikkei profitant de la bonne tenue des valeurs défensives mais l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule de 0,68%. Ce repli s'explique principalement par la baisse des marchés chinois: à Shanghai, l'indice SSE Composite cède 1,61% à quelques minutes de la clôture et à Hong Kong, le Hang Seng abandonne 1,68%. La baisse touche en premier lieu les valeurs immobilières et financières, conséquence de nouvelles restrictions à l'octroi de crédit annoncées vendredi par la Banque populaire de Chine. Vendredi, Wall Street a fini en repli, pénalisée par les préoccupations géopolitiques mais aussi par le recul des grandes banques après les résultats jugés mitigés de JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo. Les publications de résultats vont peu à peu se multiplier dans les prochains jours, aux Etats-Unis comme en Europe, mais les marchés pourraient aussi réagir à des indicateurs économiques surveillés de près, qu'il s'agisse des ventes au détail aux Etats-Unis ce lundi (à 12h30 GMT), des chiffres de la croissance chinoise au premier trimestre mardi ou des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à partir de mardi. Dans l'actualité européenne, les investisseurs suivront entre autres le début officiel des discussions techniques entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leurs relations commerciales après le Brexit, ainsi que l'évolution des négociations en Italie en vue de la formation d'un gouvernement de coalition. *A WALL STREET-Les résultats des "techs" dans la ligne de mire des marchés *Gestion-Retour sur les actions, or et obligataire restent en vue-BAML PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 16 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Indice manufacturier "Empire State" avril 18,80 22,50 14h00 Indice immobilier NAHB avril 70 70 14h00 Stocks des entreprises février +0,6% +0,6% 12h30 Ventes au détail mars +0,4% -0,1% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe: BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21835,53 +56,79 +0,26% -4,08% Topix 1736,22 +6,86 +0,40% -4,48% Hong Kong 30282,05 -526,33 -1,71% +1,21% Taiwan 10954,55 -10,84 -0,10% +2,28% Séoul 2456,85 +1,78 +0,07% -0,43% Singapour 3491,31 -9,99 -0,29% +2,60% Shanghaï 3107,10 -51,95 -1,64% -6,05% Sydney 5841,30 +12,20 +0,21% -3,69% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24360,14 -122,91 -0,50% -1,45% S&P-500 2656,30 -7,69 -0,29% -0,65% Nasdaq 7106,65 -33,60 -0,47% +2,94% Nasdaq 100 6628,34 -27,91 -0,42% +3,63% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1486,78 +1,50 +0,10% -2,80% 300 Eurostoxx 3448,00 +4,03 +0,12% -1,60% 50 CAC 40 5315,02 +5,80 +0,11% +0,05% Dax 30 12442,40 +27,39 +0,22% -3,68% FTSE 7264,56 +6,22 +0,09% -5,50% SMI 8776,17 +1,41 +0,02% -6,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2333 1,2329 +0,03% +2,81% Dlr/Yen 107,24 107,33 -0,08% -4,82% Euro/Yen 132,27 132,34 -0,05% -2,15% Dlr/CHF 0,9627 0,9622 +0,05% -1,19% Euro/CHF 1,1874 1,1862 +0,10% +1,58% Stg/Dlr 1,4267 1,4239 +0,20% +5,59% Indice $ 89,7400 89,8000 -0,07% -2,59% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,5230 +0,0090 Bund 2 ans -0,5655 -0,0020 OAT 10 ans 0,7603 +0,0080 +23,73 Treasury 10 ans 2,8414 +0,0130 Treasury 2 ans 2,3773 +0,0080 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 66,82 67,39 -0,57 -0,85% +10,59% US Brent 71,88 72,58 -0,70 -0,96% +7,49% (Avec Wayne Cole à Sydney, édité par Wilfrid Exbrayat)

0 0