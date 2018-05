K+S : hausse de 12% de l'EBITDA au 1er trimestre

14/05/2018 | 14:13

Le fournisseur de minéraux et engrais K+S affiche ce lundi, au titre du premier trimestre 2018, un EBITDA en croissance de plus de 12% à 237 millions d'euros, pour des revenus en hausse de 4% à 1,17 milliard d'euros.



Le groupe allemand explique avoir bénéficié, au niveau de l'EBITDA, en particulier des livraisons de la nouvelle mine de potasse de Bethune, au Canada, ainsi que de prix de marché plus élevés pour le chlorure de potassium.



Confiante pour la suite de l'exercice, la direction de K+S confirme anticiper sur l'ensemble de 2018 une 'croissance tangible' de ses revenus et un EBITDA 'significativement plus élevé que celui de l'année dernière'.



