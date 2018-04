Kao: hausse du bénéfice net trimestriel, objectifs confirmés

Données financières ( JPY) CA 2018 1 550 Mrd EBIT 2018 226 Mrd Résultat net 2018 153 Mrd Trésorerie 2018 250 Mrd Rendement 2018 1,54% PER 2018 25,33 PER 2019 23,48 VE / CA 2018 2,35x VE / CA 2019 2,23x Capitalisation 3 896 Mrd Graphique KAO CORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KAO CORP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 8 363 JPY Ecart / Objectif Moyen 6,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michitaka Sawada President & Representative Director Kenichi Yamauchi Executive Officer, Head-Finance & Accounting Katsuhiko Yoshida Representative Director Sonosuke Kadonaga Independent Director Toru Nagashima Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KAO CORP 2.02% 35 645 L'ORÉAL 2.89% 131 572 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 27.54% 25 538 AMOREPACIFIC CORP --.--% 19 791 COTY -15.74% 12 388 AMOREPACIFIC GROUP --.--% 11 195