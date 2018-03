Kap Industrial : Steinhoff réduit sa participation dans KAP pour lever des fonds 0 0 13/03/2018 | 19:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires JOHANNESBOURG (Reuters) - Steinhoff a levé 3,66 milliards de rands (250 millions d'euros) grâce à la cession d'une participation de 16,7% du capital de KAP Industrial dans le cadre de ses efforts pour renflouer ses finances et rembourser sa dette. Le groupe sud-africain, propriétaire de plus de 40 enseignes, dont Conforama en France, s'est battu pour sa survie à la suite de la découverte en décembre d'irrégularités comptables qui ont provoqué une baisse de 85% de sa valeur en Bourse, entraîné une crise de liquidités et déclenché l'ouverture de multiples enquêtes dans le monde. Le distributeur a fait savoir qu'il comptait lever deux milliards d'euros de la vente d'actifs non stratégiques et de remboursements de dettes de sa filiale africaine Steinhoff Africa Retail afin d'assainir son bilan. Le groupe a déjà levé environ 729 millions de dollars via la cession de participations dans la société d'investissement sud-africaine PSG Group, le distributeur en ligne français Showroomprive.com et des actifs immobiliers en Autriche. Steinhoff a annoncé mardi avoir cédé 450 millions d'actions KAP dans le cadre d'un placement accéléré, ce qui a ramené sa participation dans la capital du groupe industriel à 26% et permis de récupérer des fonds pour rembourser sa dette. Le placement s'est fait à 8,15 rands par action, soit une décote de 4,1% par rapport au cours de clôture KAP de lundi. KAP est un groupe industriel diversifié impliqué dans la vente de produits allant de la chimie aux composants automobiles en passant par des matelas. Steinhoff a l'intention d'utiliser les fonds pour rembourser par anticipation une obligation sud-africaine de 1,3 milliard de dollars (1,05 milliard d'euros), ce qui lui permettra d'investir dans Mattress Firm aux Etats-Unis, qui a besoin d'environ 200 millions de dollars pour en 2008, a dit Steinhoff en décembre. Bien que Steinhoff ait largement maîtrisé sa crise de liquidité de court terme pour ses activités européennes, son capital roulant reste faible après s'être engagé auprès de ses créanciers à ne pas tirer sur ses facilités de crédit encore disponibles en échange d'une dispense de versements dus. Le groupe multinational bâti à coups d'acquisitions successives qui ont accumulé un endettement de plus de 10 milliards d'euros, avait reconnu en décembre un trou de deux milliards d'euros dans son bilan et déclaré que certaines facilités de crédit avaient été suspendues ou retirées. Steinhoff avait déjà levé 7,1 milliards de rands de la vente d'une participation dans PSG Group. Le groupe a aussi cédé une part de 17% dans Showroomprive.com pour 79 millions d'euros et vendu encore 50 millions d'euros d'actifs immobiliers en Autriche. L'action KAP a terminé en hausse de 0,5% à 8,54 rands à Johannesbourg, tandis que le titre Steinhoff a perdu 3,4% à Johannesbourg et reculé de 2,13% à Francfort. Steinhoff a dit qu'il conserverait sa participation restante dans KAP qu'il considère comme un investissement stratégique. (Maria Sheahan à Francfort et Tiisetso Motsoeneng à Johannesbourg, Claude Chendjou et Juliette Rouillon pour le service français) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV 3.04% 4.4 -7.37% 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LT 19:06 KAP INDUSTRIAL : Steinhoff réduit sa participation dans KAP pour lever des fonds RE 19:05 Steinhoff réduit sa participation dans KAP pour lever des fonds RE 22/01 Steinhoff va placer des titres PSG Group pour environ 510 millions d'euros RE