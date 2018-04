KAUFMAN & BROAD : versera un dividende 2017 de 2,10 euros par action

Données financières (€) CA 2018 1 506 M EBIT 2018 125 M Résultat net 2018 61,5 M Dette 2018 55,8 M Rendement 2018 5,12% PER 2018 14,45 PER 2019 13,53 VE / CA 2018 0,65x VE / CA 2019 0,63x Capitalisation 927 M Graphique KAUFMAN & BROAD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KAUFMAN & BROAD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 46,8 € Ecart / Objectif Moyen 6,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer Bruno Coche Chief Financial Officer & Head-Investor Relations Sophie Lombard Director Frédéric P. Stévenin Director Sylvie Charles Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KAUFMAN & BROAD 10.17% 1 146 HASEKO CORP -7.90% 4 589 ATAL S.A. -1.37% 495 ARCHICOM SA -4.63% 117 POLNORD SA -13.31% 81 RONSON EUROPE NV -5.63% 65