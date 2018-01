Kaufman & Broad SA : Communiqué de Presse Résultats de l'exercice 2017

Communiqué de presse Paris, le 30 janvier 2018 Résultats annuels 2017 2017 : nouvelle année de croissance des performances commerciales et des résultats financiers Hausse des réservations Logement : 9 027 lots, + 16,3 % en valeur Progressions de 12,3 % du chiffre d'affaires et de 28,4 % du résultat net (part du groupe) Proposition de dividende en hausse à 2,10 €/action

Perspectives 2018 à nouveau bien orientées Principaux éléments

d'activité commerciale (2017 vs 2016)







Réservations globales en valeur 1 940,5 M€ TTC (+6,8 %)



Dont Logement :



1 790,1 M€ TTC (+16,3 %)



En volume : 9 027 lots (+12,6 %)



Délai d'écoulement Logement



5,1 mois vs 6,3 mois (-1,2 mois)







Principaux éléments financiers



(2017 vs 2016)







Chiffre d'affaires :

1 390,8 M€ (+12,3 %)



Dont Logement : 1 213,7 M€ (+14,5 %)



Marge brute :



269,1 M€ (+14,2 %)



EBIT ajusté :

126,1 M€ (+ 16,1 %)

Résultat net - part du groupe :

59,1 M€(+28,4 %)

Dette financière nette : 33,1 M€ vs 85,1 M€ à fin 2016







Principaux indicateurs

de développement (2017 vs 2016)







Backlog global :

1 848,0 M€ (+16,1 %) Dont Logement :

1 670,2 M€ (+22,8 %) Portefeuille foncier Logement :

27 775 lots (+14,2 %) Kaufman & Broad SA annonce aujourd'hui ses résultats, non audités, pour l'exercice 2017 (du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017).

Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a notamment déclaré :







« Les résultats de 2017 s'inscrivent dans la solide dynamique de croissance organique engagée depuis maintenant quatre ans.







Les réservations de logements ont augmenté de 16,3 % en valeur, le Backlog global (y compris Tertiaire) de 16 %. Le portefeuille foncier Logement (+14,2 %) a progressé dans les mêmes proportions que les réservations de logements, entretenant ainsi notre potentiel de croissance. Par ailleurs, le délai d'écoulement a de nouveau été réduit et s'établit à près de 5 mois.







Kaufman & Broad a créé avec SERENIS, opérateur d'établissements séniors et de santé, une co-entreprise pour développer en commun un parc de résidences séniors. Cette initiative conforte l'engagement du groupe sur le segment porteur des résidences gérées.







Le pôle Tertiaire a enregistré des réservations de 144,3 M€ TTC sur l'exercice.







La qualité de nos programmes, associée à la maîtrise de nos prix, nous a permis de bénéficier de délais d'écoulement sensiblement inférieurs à ceux du marché, et de réaliser sur les quatre dernières années une progression de 68 % de nos réservations en volume ; sur la même période, le portefeuille foncier progressait de 81 %.







Il en est résulté une bonne maîtrise de notre besoin en fonds de roulement et de nos marges, se traduisant par une baisse de la dette nette et le renforcement des capitaux propres.







L'augmentation de capital résultant de l'offre réservée aux salariés porte la part du capital détenu par les collaborateurs du groupe à près de 14 %. En renforçant leur place de premier actionnaire de Kaufman & Broad SA, ils témoignent ainsi de leur engagement et de leur confiance.







En 2017, le marché devrait être proche de 130 000 réservations, en ligne avec nos attentes. Pour 2018, nous envisageons pour Kaufman & Broad un niveau de réservations comparable à celui de 2017 dans un marché estimé entre 125 et 130 000 logements.







Dans ce contexte, et sur la base de taux d'intérêt anticipés stables, Kaufman & Broad estime que la croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2018 devrait être de l'ordre de 8 à 10 %. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et l'EBIT ajusté s'établir entre 8,5 et 9 %.







Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la mise en paiement d'un dividende de 2,10 € par action, avec une option de paiement en numéraire, en actions ou en numéraire et en actions. »

Activité commerciale Pôle Logement Sur l'ensemble de l'exercice 2017, les réservations de logements en valeur s'établissent à 1 790,1 millions d'euros (TTC), en augmentation de 16,3 % par rapport à 2016.

En volume, les réservations de logements s'élèvent à 9 027 logements, soit une hausse de 12,6 % par rapport à 2016.

Le délai d'écoulement des programmes s'est établi à 5,1 mois, en baisse de 1,2 mois par rapport à 2016 (6,3 mois). L'offre commerciale, située à 94 % en zones tendues (A, Abis et B1), s'élève à 3 835 logements à fin novembre 2017(4 196 logements à fin 2016). Répartition de la clientèle Les réservations en volume des primo-accédants représentent 14 % des ventes et celles des second-accédants 6 %. Les réservations réalisées auprès des investisseurs représentent 43 % des ventes (32 % pour le seul dispositif Pinel) et les ventes en bloc 37 %. Pôle Tertiaire En 2017, le pôle Tertiaire a enregistré des réservations nettes de 144,3 millions d'euros TTC. En février, Kaufman & Broad a été lauréat d'une consultation organisée par l'EPA Bordeaux Euratlantique pour la réalisation aux pieds de la gare TGV Saint-Jean d'un ensemble de bureaux de

27 000 m². En mai, Kaufman & Broad a été retenu à l'issue d'une consultation restreinte en vue de réaliser une opération permettant de développer à terme environ 30 000 m² de surfaces de plancher dans le quartier de la Défense. Par ailleurs , Kaufman & Broad a signé deux VEFA pour la réalisation de plateformes logistiques : à Châtres (36 000 m2) avec Groupama GAN REIM, pour l'Armée Française et à Montbartier (72 000 m2) avec INVESCO, pour Easydis (groupe Casino). Kaufman et Broad a actuellement en commercialisation ou à l'étude environ 150 000m² de surface de bureaux et environ 210 000m² de surface logistique. Par ailleurs, plus de 50 000m² de surface de bureaux sont actuellement en construction (SNI Paris 13ème , ORA Paris 17ème , EDF Bordeaux, .). A fin novembre 2017, le backlog tertiaire s'élève à 174,7 millions d'euros HT . Indicateurs avancés de l'activité commerciale et développement Au 30 novembre 2017, le backlog Logement s'établit à 1 670,2 millions d'euros (HT), soit 16,5 mois d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 218 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 3 835 logements (207 programmes pour 4 196 logements à fin 2016). Le portefeuille foncier Logement représente 27 775 lots, il est en progression de 14,2 % par rapport à celui de fin 2016. Il correspond à un chiffre d'affaires potentiel de près de 4 années d'activité, stable par rapport au 30 novembre 2016 (4 ans). Au 1er trimestre 2018, le groupe prévoit de lancer 17 nouveaux programmes dont 3 en Île-de-France représentant 137 lots, 14 en Régions représentant 985 lots. Résultats financiers

Activité Le chiffre d'affaires global s'établit à 1 390,8 millions d'euros (HT), en progression de 12,3 % par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 1 213,7 millions d'euros (HT), contre 1 060,0 millions d'euros (HT) en 2016. Il représente 87,3 % du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est en hausse de 14,9 % comparé à 2016 et s'établit à 1 169,1 millions d'euros (HT). Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire ressort à 165,3 millions d'euros (HT), à comparer à 171,1 millions d'euros (HT) en 2016. Les autres activités dégagent un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros (HT). Eléments de rentabilité La marge brute de l'exercice 2017 s'élève à 269,1 millions d'euros, à comparer à 235,6 millions d'euros en 2016. Le taux de marge brute s'établit à 19,4 %, légèremement supérieur à celui de 2016 (19,0 %). Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 151,2 millions d'euros (10,9 % du chiffre d'affaires), contre 134,3 millions d'euros pour 2016 (10,9 % du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'établit à 118,0 millions d'euros, à comparer à 101,3 millions d'euros en 2016. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,5 % contre 8,2 % en 2016. L'EBIT ajusté du groupe s'élève à 126,1 millions d'euros en 2017 (vs 108,7 millions d'euros en 2016). La marge d'EBIT ajusté s'élève à 9,1 % (8,8 % en 2016). Le résultat net - part du groupe de l'exercice 2017 ressort à 59,1 millions d'euros, contre 46,0 millions d'euros en 2016. Structure financière et liquidité La dette financière nette s'élève à 33,1 millions d'euros au 30 novembre 2017, en baisse de 52 milions d'euros par rapport à fin 2016. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 221,1 millions d'euros, à comparer à 118,1 millions d'euros au 30 novembre 2016. La capacité financière s'élève à 321,1 millions d'euros (218,1 millions d'euros au 30 novembre 2016). Le besoin en fonds de roulement s'établit à 147,6 millions d'euros (10,6 % du chiffre d'affaires), à comparer à 129,2 millions d'euros au 30 novembre 2016 (10,4% du chiffre d'affaires). Sa maîtrise repose notamment sur l'excellent délai d'écoulement des programmes du groupe. Offre réservée aux salariés L'offre d'actionnariat « KB Actions 2017 » réservée à l'automne 2017 aux salariés du groupe adhérents au plan d'épargne a connu un large succès avec un taux d'adhésion de 65,4 %, un nombre total de 236 496 actions ayant été souscrites au travers du FCPE « KB Actions 2017 » pour un montant de 7 357 390,56 euros. Ces actions sont entièrement assimilables aux actions existantes et portent jouissance courante.

L'augmentation de capital résultant de l'offre porte la part du capital détenue par les collaborateurs du groupe à travers les différents mécanismes d'actionnariat à près de 14 %. Par cette opération, les collaborateurs renforcent leur place de premier actionnaire de Kaufman & Broad SA, témoignant ainsi de leur engagement et de leur confiance. Dividende 2017 Le Conseil d'administration de Kaufman & Broad SA proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 3 mai 2018 la mise en paiement d'un dividende de 2,10 € par action, soit une progression de 13,5 % par rapport au dividende versé au titre de 2016 (1,85 € par action). Il sera également proposé à cette Assemblée Générale de donner aux actionnaires de Kaufman & Broad la faculté de percevoir ce dividende en numéraire, en actions ou en numéraire et en actions. Perspectives 2018 Pour l'exercice 2018, le Groupe estime que la croissance de son chiffre d'affaires devrait être de l'ordre de 8 à 10 %. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'EBIT ajusté s'établir entre 8,5 et 9 %. Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Prochaine date d'information périodique : 11 avril 2018 : Résultats 1 er trimestre 2018 (après Bourse) 3 mai 2018 : Assemblée Générale annuelle

A propos de Kaufman & Broad - Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.17 0286. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

Glossaire

Backlog : Il recouvre, pour les Ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), les logements réservés non livrés pour lesquels l'acte de vente notarié n'a pas encore été signé et les logements réservés non livrés pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé à hauteur de la partie non encore prise en chiffre d'affaires (sur un programme avancé à 30 %, 30 % du chiffre d'affaires d'un logement pour lequel l'acte de vente notarié a été signé est comptabilisé en chiffre d'affaires, 70 % sont inclus dans le backlog). Le backlog est une synthèse à un moment donné qui permet d'estimer le chiffre d'affaires restant à reconnaître au cours des prochains mois et ainsi de conforter les prévisions du groupe étant précisé qu'il existe une part incertaine de transformation du backlog en revenus, notamment pour les réservations non encore actées.

BEFA : le Bail en l'état futur d'achèvement consiste pour un utilisateur à louer un immeuble avant même sa construction ou sa restructuration.

Délai d'écoulement : Le délai d'écoulement des stocks est le nombre de mois nécessaire pour que les logements disponibles soient vendus si les ventes se poursuivaient au même rythme que celui des précédents, soit l'encours de logements (offre disponible) par trimestre divisé par les réservations par trimestre écoulés elles-mêmes divisée par trois.

EBIT ajusté : correspond au résultat opérationnel courant retraité des coûts d'emprunt « IAS 23 révisée » capitalisés et déstockés dans la marge brute.

LEU : les LEU (Logements Equivalent Unités livrés) sont le reflet direct de l'activité. Le nombre de « LEU » est égal au produit (i) du nombre de logements d'un programme donné pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé et (ii) du rapport entre le montant des dépenses foncières et des dépenses de construction engagées par le groupe sur ledit programme et le budget total des dépenses dudit programme.

Marge brute : La marge brute correspond au chiffre d'affaires diminué du coût des ventes. Le coût des ventes est constitué du prix des terrains, des coûts fonciers qui y sont rattachés (taxes.), des commissions versées aux développeurs et aux commerciaux de Kaufman & Broad, des honoraires et commissions inhérents aux mandats délivrés par Kaufman & Broad en vue de vendre les programmes immobiliers, des coûts de construction et des coûts d'emprunt directement attribuables au développement de programmes.

Offre commerciale : elle est représentée par la somme du stock de logements disponibles à la vente à la date considérée, c'est-à-dire la totalité des logements non réservés à cette date (déduction faite des tranches commerciales non ouvertes).

Portefeuille foncier : représente l'ensemble des terrains pour lesquels tout engagement (promesse de vente,.) a été signé.

Réservations : mesurées en volume (Units ou Unités) et en valeur, elles sont le reflet de l'activité commerciale du groupe. Leur intégration au chiffre d'affaires est conditionnée par le temps nécessaire à la transformation d'une réservation en une signature d'acte notarié, fait générateur de la prise de résultat. Par ailleurs, dans les programmes de logements collectifs incluant des immeubles mixtes (appartements, locaux d'activité, commerce, bureau), toutes les surfaces sont converties en équivalents logements.

Réserve foncière : Elle comprend les terrains à développer (autrement appelé « portefeuille foncier »), c'est-à-dire les terrains pour lesquels un acte ou une promesse de vente a été signé(e), ainsi que les terrains en cours d'étude, c'est-à-dire les terrains pour lesquels un acte ou une promesse de vente n'a pas encore été signé(e)

Taux d'écoulement : Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend mensuellement sur un programme immobilier (ventes/mois divisé par le stock initial) ; soit les réservations nettes mensuelles divisées par le rapport du stock début de période augmenté du stock fin de période divisé par deux. NB : L'inverse du taux d'écoulement (1/Te) donne la durée (en mois) prévisionnelle de commercialisation d'un programme, c'est-à-dire le délai d'écoulement. Par exemple, 4,0 % de taux d'écoulement correspond à une durée prévisionnelle de 25 mois de commercialisation.

Units : les Units ou Unités permettent de définir le nombre de logements ou d'équivalent logement (pour les programmes mixtes) d'un programme donné. Le nombre d'Units des équivalents logements se détermine en rapportant la surface par type (locaux d'activité, commerce, bureau) à la surface moyenne des logements précédemment obtenue.

VEFA : la Vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de Maître de l'Ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

ANNEXES

Données financières

Principales données consolidées

En millions d'euros T4



2017 Année 2017 T4



2016 Année 2016 Chiffre d'affaires 442,9 1 390,8 402,7 1 238,0 Dont Logement 397,9 1 213,7 367,5 1 060,0 Dont Tertiaire 42,4 165,3 33,3 171,1 Dont Autres 2,6 11,8 1,9 6,9 Marge brute 87,4 269,1 77,3 235,6 Taux de marge brute (%) 19,7% 19,4% 19,2% 19,0% Résultat opérationnel courant 42,6 118,0 35,5 101,3 Marge opérationnelle courante (%) 9,6% 8,5% 8,8% 8,2% Ebit Ajusté * 45,5 126,1 37,8 108,7 Marge Ebit Ajusté (%) 10,3 % 9,1% 9,4% 8,8% Résultat net (pdg) 25,9 59,1 18,3 46,0 Résultat net (pdg) par action (€/a) ** 1,23 2,81 0,88 2,21

* L'Ebit ajusté correspond au résultat opérationnel courant du groupe retraité des coûts d'emprunt « IAS 23 révisée » capitalisés et déstockés dans la marge brute.

**Basé sur le nombre de titres composant le capital social de Kaufman & Broad S.A soit 20 837 039 actions au 30 novembre 2016 et 21 073 535 actions au 30 novembre 2017 suite à l'émission de 236 496 actions pour l'augmentation de capital réservée aux salariés du 30 novembre 2017.

Compte de résultat consolidé*

En milliers d'euros T4



2017 Année



2017 T4



2016 Année



2016 Chiffre d'affaires 442 858 1 390 798 402 699 1 238 002 Coût des ventes -355 488 -1 121 666 -325 432 -1 002 397 Marge brute 87 370 269 132 77 267 235 605 Charges commerciales -10 573 -37 655 -11 562 -34 891 Charges administratives -16 391 -64 340 -18 132 -58 214 Charges techniques et services après- vente -5 538 -20 582 -5 073 -19 477 Charges développement et programmes - 12 293 -28 599 -7 035 -21 765 Résultat opérationnel courant 42 576 117 956 35 465 101 258 Autres charges et autres produits non courants - - - - Résultat opérationnel 42 576 117 956 35 465 101 258 Coût de l'endettement financier net -2 382 -5 779 -794 -3 203 Autres charges et produits financiers - - - - Impôt sur les résultats -7 657 -28 430 -9 930 -30 365 Quote-part dans les résultats

des entreprises associées et co-entreprises 613 1 120 -23 -211 Résultat net de l'ensemble consolidé 33 149 84 867 24 718 67 479 Participations ne donnant pas le contrôle 7 232 25 749 6 439 21 445 Résultat net (part du groupe) 25 918 59 118 18 279 46 034

*Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité.



Bilan consolidé*

En milliers d'euros 30 nov. 2017 30 nov. 2016 ACTIF Ecarts d'acquisitions 68 661 68 661 Immobilisations incorporelles 89 442 87 570 Immobilisations corporelles 7 699 7 449 Entreprises associées et co-entreprises 14 815 5 634 Autres actifs financiers non courants 2 311 2 504 Impôt différé actif 4 227 - Actif non courant 187 155 171 818 Stocks 384 882 371 381 Créances clients 340 142 375 669 Autres créances 198 968 159 772 Trésorerie et équivalents de trésorerie 221 065 118 108 Paiements d'avance 1 079 1 345 Actif courant 1 146 136 1 026 275 TOTAL ACTIF 1 333 291 1 198 093 PASSIF Capital social 5 479 5 418 Primes, réserves et autres 132 670 79 119 Résultat net part du groupe 59 118 46 034 Capitaux propres part du groupe 197 268 130 571 Participations ne donnant pas le contrôle 18 174 15 196 Capitaux propres 215 442 145 767 Provisions non courantes 24 952 23 229 Emprunts et autres passifs financiers non courants

(part > 1 an) 249 615 191 362 Impôt différé passif 60 105 45 471 Passif non courant 334 672 260 062 Provisions courantes 1 191 1 499 Autres passifs financiers courants (part < 1 an) 4 542 11 840 Fournisseurs 652 012 675 146 Autres dettes 125 177 97 382 Etat impôt courant - 5 858 Encaissements d'avance 255 539 Passif courant 783 177 792 264 TOTAL PASSIF 1 333 291 1 198 093

*Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité.



Données opérationnelles

Logement T4



2017 Année 2017 T4



2016 Année 2016 Chiffre d'affaires (M€, HT) 397,9 1 213,7 367,5 1 060,0 Dont Appartements 381,5 1 169,1 357,1 1 017,7 Dont Maisons individuelles en village 16,4 44,6 10,3 42,3 Livraisons (LEU) 2 591 7 843 2 301 6 545 Dont Appartements 2 503 7 619 2 255 6 360 Dont Maisons individuelles en village 88 224 46 185 Réservations nettes (en nombre) 3 148 9 027 2 789 8 017 Dont Appartements 3 043 8 712 2 686 7 779 Dont Maisons individuelles en village 105 315 103 238 Réservations nettes (M€, TTC) 623,4 1 790,1 525,2 1 539,6 Dont Appartements 594,9 1 700,2 499,9 1 479,0 Dont Maisons individuelles en village 28,5 89,8 25,3 60,6 Offre commerciale fin de période (en nombre) 3 835 4 196 Backlog fin de période En valeur (M€, HT) 1 670,2 1 360,2



1 312,3







47,9







15,4







24 314 Dont Appartements 1 591,5 Dont Maisons individuelles en village 78,7 En mois d'activité 16,5 Réserve foncière fin de période (en nombre) 27 775

Tertiaire T4



2017 Année 2017 T4



2016 Année 2016 Chiffre d'affaires (M€, HT) 42,4 165,3 33,3 171,1 Réservations nettes (M€, TTC) 35,7 144,3 23,3 274,6 Backlog fin de période (M€, HT) 174,7 230,4





