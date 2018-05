Kaufman & Broad SA : Résultats des votes de l'Assemblée Générale du 3 mai 2018

Assemblee generale ordinaire

et extraordinaire du 3 mai 2018

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 280 Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 14 467 181 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 15 534 050







QUORUM général atteint

Résolutions Résultat Voix exprimées Pour Contre Abstention (en nombre et en proportion (en nombre et en proportion (en nombre et en proportion (en nombre et en proportion du capital des voix des voix des voix social) exprimées) exprimées) exprimées) DÉCISIONS ORDINAIRES 1. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2017 Adopté 15 534 050 15 289 120 244 930,00 - 70,85% 98,42% 1,58% 2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2017 Adopté 15 534 050 15 534 050 0 - 70,85% 100,00% 0,00% 3. Option pour le paiement en actions de la totalité ou d'une partie du dividende au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2017 Adopté 15 534 050 15 069 895 464 155 - 70,85% 97,01% 2,99% 4. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2017 Adopté 15 534 050 15 289 120 244 930 - 70,85% 98,42% 1,58% 5. Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce Adopté 15 534 050 15 305 813 228 237 - 70,85% 98,53% 1,47% 6. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Nordine HACHEMI, en sa qualité de Président et Directeur Général de la Société, au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2017 Adopté 15 534 050 14 034 051 1 499 999 - 70,85% 90,34% 9,66% 7. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général de la Société Adopté 15 534 050 14 626 360 907 690 - 70,85% 94,16% 5,84% 8. Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Nordine HACHEMI, renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Nordine HACHEMI pour une durée de trois années Adopté 15 534 050 12 496 435 3 037 615 - 70,85% 80,45% 19,55% 9. Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric STEVENIN, renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric STEVENIN pour une durée de trois années Adopté 15 534 050 15 231 530 302 520 - 70,85% 98,05% 1,95% 10. Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Madame Sylvie CHARLES, renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Sylvie CHARLES pour une durée de trois années Adopté 15 534 050 15 437 358 96 692 - 70,85% 99,38% 0,62% 11. Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Madame Caroline PUECHOULTRES, renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Caroline PUECHOUTRES pour une durée de trois années Adopté 15 534 050 15 485 769 48 281 - 70,85% 99,69% 0,31% 12. Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Madame Sophie LOMBARD, renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Sophie LOMBARD pour une durée de trois années Adopté 15 534 050 15 378 817 155 233 - 70,85% 99,00% 1,00% 13. Nomination d'un

Administrateur

représentant les salariés

actionnaires Adopté 15 534 050 15 297 289 236 761 - 70,85% 98,48% 1,52% 14. Nomination d'un Administrateur Adopté 15 534 050 15 263 249 270 801 - 70,85% 98,26% 1,74% 15. Fixation du montant des jetons de présence Adopté 15 534 050 15 488 249 45 801 - 70,85% 99,71% 0,29% 16. Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions Adopté 15 534 050 15 521 417 12 633 - 70,85% 99,92% 0,08% 21. Pouvoirs Adopté 15 534 050 15 533 510 540 - 70,85% 100,00% 0,00%

DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES 17. Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres Adopté 15 534 050 15 514 889 19 161 - 70,85% 99,88% 0,12% 18. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital Adopté 15 534 050 15 414 510 119 540 - 70,85% 99,23% 0,77% 19. Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées Adopté 15 534 050 14 217 781 13 16 269 - 70,85% 91,53% 8,47% 20. Modification des statuts de la Société Adopté 15 534 050 15 533 510 540 - 70,85% 100,00% 0,00%

A propos de Kaufman & Broad - Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document de Référence de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.18 0226. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

