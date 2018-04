Communiqué de presse

KAUFMAN & BROAD LANCE LA CONSTRUCTION DE 700 LOGEMENTS

DANS LES YVELINES

Neuilly-sur-Seine, le 9 avril 2018 - Kaufman & Broad lance officiellement cette semaine les travaux de deux réalisations d'envergure dans les Yvelines : «Le Domaine d'Iberville» à Maurepas et «Green Lodge II » à Villepreux. Avec ces deux projets, qui intègrent des maisons individuelles dont certaines en ossature bois, des appartements destinés à l'accession, et des immeubles destinés à des bailleurs, Kaufman & Broad livrera, entre juin 2019 et mars 2020, près de 700 logements sur le département.

« Tout l'enjeu de notre métier est d'être à l'écoute des besoins, des attentes, des nouveaux usages et des évolutions démographiques pour concevoir une offre adaptée. Nos projets de Maurepas et Villepreux en sont aujourd'hui une belle illustration. Sur ce territoire francilien très prisé, aux besoins spécifiques, nous avons su concevoir des appartements et des maisons qui répondent aux attentes d'une clientèle mixte composée de primo et secondo-accédants, et d'investisseurs privés et publics», souligne Nordine Hachemi, Président Directeur Général de Kaufman & Broad.

Le Domaine d'Iberville, au cœur de l'éco-quartier de Maurepas

Jeudi 5 avril 2018, Cyril Doucet, Directeur Général Adjoint IDF Grande Couronne de Kaufman & Broad, Bertrand Toussaint et Maxime Toussaint, respectivement Président Fondateur et Directeur Opérationnel d'Habitat et Commerce, ont posé la première pierre du « Domaine d'Iberville », en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Grégory Garestier, Maire de Maurepas et Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, et Jean-Michel Fourgous, Président de l'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Maire d'Elancourt.

Dans ce nouvel éco-quartier de Maurepas, ville voisine de Saint-Quentin-en-Yvelines, Kaufman & Broad développe un projet qui s'étend sur près de 12 000 m² et comprend 288 appartements, du studio au 4 pièces, ainsi que 338 places de stationnement et 133 caves.

113 logements sociaux ont été vendus au bailleur social Immobilière 3F.

Un local d'activités de 300 m² accueillera des professions paramédicales (kinésithérapeute, podologue…) pour un service médical de proximité.

De nouvelles pistes cyclables et voies piétonnes desserviront l'ensemble de l'éco-quartier, créant ainsi une vie de quartier calme et conviviale avec une véritable qualité environnementale.

Déjà commercialisé à plus de 50%, le programme propose des appartements au prix moyen de 3 965 €/m² pour un logement en accession libre, qui seront livrés à partir du 1er trimestre 2020.

« Green Lodge II » à Villepreux, un ensemble résidentiel mixte

Le 6 avril 2018, Nordine Hachemi, Président Directeur Général de Kaufman & Broad, Cyril Doucet, Directeur Général Adjoint IDF Grande Couronne et Alain Guillard, Directeur Général ADI Promotion ont posé la première pierre de la réalisation de « Green Lodge II », en présence de Stéphane Mirambeau, Maire de Villepreux.

Après le succès d'un premier projet « Green Lodge I » entièrement commercialisé et livré, composé de 156 maisons jumelées et individuelles, de 363 appartements et de locaux d'activités, « Green Lodge II » s'étend sur un terrain de 128 000 m² pour créer un véritable quartier, intégré au paysage de la Plaine de Versailles avec ses jardins et ses chemins piétons.

Réalisé en co-promotion avec ADI Promotion, il se compose d'appartements et de maisons individuelles en accession libre, de logements sociaux et de logements intermédiaires vendus à Immobilière 3F et à CDC Habitat (Groupe SNI).

Les 410 logements sont répartis dans un superbe domaine avec : - 61 appartements libres, du 2 pièces au 5 pièces

- 199 maisons individuelles, de 4 à 5 pièces de 75 à 145 m² livrées clés en mains avec garage et jardin paysagé dont 12 maisons en ossature bois qui feront l'objet d'un lancement à l'été 2018

- 24 logements intermédiaires, du 2 pièces au 5 pièces - CDC Habitat (Groupe SNI)

- 126 logements sociaux, du studio au 5 pièces - Immobilière 3F

449 places de stationnement viendront compléter ce projet.

Les livraisons s'échelonneront de juin 2019 à mars 2020.

La commercialisation est à ce jour de 67% pour les maisons sur les 2 premières tranches et de 84% pour les appartements. Le prix de vente moyen est de 4 280€/m² pour une maison et de 4 150€/m² parking compris pour un appartement.

« Grâce à une confiance réciproque et un travail d'écoute des besoins de la collectivité pour proposer des produits adaptés, nous sommes fiers de pouvoir démontrer qu'en 8 ans, nous aurons développé, commercialisé et construit au total plus de 900 appartements et maisons sur Villepreux » déclare Cyril Doucet, Directeur Général adjoint Ile-de-France Grande Couronne de Kaufman & Broad.

