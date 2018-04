Kaufman&Broad : lance un projet hôtelier à Blagnac

11/04/2018 | 14:29

Kaufman & Broad a posé ce mercredi la première pierre d'un hôtel 3 étoiles de 126 chambres à Toulouse-Blagnac, en présence de Joseph Carles, maire de Blagnac (Haute-Garonne), a-t-on appris à la mi-journée.



À cette occasion, Kaufman & Broad et la société de gestion Atream ont signé la VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) de ce projet qui sera exploité par NT Gallery sous l'enseigne Hampton by Hilton.



À proximité immédiate de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac, qui accueille chaque année 7,6 millions de passagers et dont le parc aéroportuaire compte 370 entreprises, le projetn situé rue Bordebasse, bénéficie d'un emplacement idéal pour le tourisme d'affaires. Au coeur d'un tissu urbain dense, il offrira à terme une grande accessibilité grâce notamment aux nombreux transports en commun qui mènent en quelques minutes vers les centres de Blagnac et Toulouse.



Kaufman & Broad avait signé en novembre dernier la vente VEFA de l'opération à Atream, société de gestion indépendante qui gère 1,5 milliard d'euros d'actifs en Europe, dont 50% dans le secteur du tourisme (l'hôtellerie et parcs de loisirs). L'hôtel sera livré en juin 2019 et exploité par le groupe NT Gallery sous enseigne Hampton by Hilton.





