Kaufman & Broad : réalise 700 logements dans les Yvelines

09/04/2018 | 15:50

Kaufman & Broad annonce le lancement des travaux de deux réalisations dans les Yvelines : 'Le Domaine d'Iberville' à Maurepas et 'Green Lodge II ' à Villepreux.



Avec ces deux projets, Kaufman & Broad livrera, entre juin 2019 et mars 2020, près de 700 logements sur le département.



' Nous avons su concevoir des appartements et des maisons qui répondent aux attentes d'une clientèle mixte composée de primo et secondo-accédants, et d'investisseurs privés et publics', souligne Nordine Hachemi, Président Directeur Général de Kaufman & Broad.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.