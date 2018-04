KAUFMAN & BROAD RÉALISE

UN NOUVEAU COMPLEXE HÔTELIER DE 430 CHAMBRES À ROISSY

SOUS LES ENSEIGNES HYATT PLACE ET HYATT HOUSE

Neuilly-sur-Seine, le 10 avril 2018 - Kaufman & Broad vient de vendre en VEFA un complexe hôtelier de 430 chambres situé à proximité immédiate de l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle, du Parc des expositions Paris Nord Villepinte et du Parc d'affaires Paris Nord 2.

Ce complexe hôtelier de 430 clés sera composé de deux offres complémentaires, une première en Europe pour le groupe Hyatt :

En parallèle de la VEFA et de façon concomitante, Kaufman & Broad a signé un BEFA de 12 ans fermes pour l'ensemble de ce complexe hôtelier avec le groupe Cycas Hospitality, opérateur leader en Grand Bretagne de l'offre hôtelière de long séjour. Il s'agit de la première opération réalisée sur le territoire français par le groupe Cycas.

Situé au 241 rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France sur une parcelle de 2,16 ha, le projet de 20.083 m² s'élèvera sur 5 étages construits autour d'un vaste jardin paysager. Il proposera des salles de conférence partagées, un espace bar et restauration ouvert toute la journée, une salle de gym ainsi qu'une vaste piscine. L'ensemble s'inscrira dans une démarche de certification BREEAM niveau Very Good.

« Cette réalisation démontre notre savoir-faire en matière de développement de projets hôteliers de grande ampleur, répondant aux besoins d'exploitants, d'enseignes et d'investisseurs de premier plan, leaders dans leurs domaines respectifs. Ce projet illustre également la capacité de Kaufman & Broad à développer en qualité d'ensemblier urbain tout type de programme contribuant à l'intensité urbaine et l'animation de la Ville», déclare David Laurent, Directeur Général Immobilier d'Entreprise et Grands projets Urbains chez Kaufman & Broad.

L'ensemble bénéficie d'une excellente desserte (TGV, RER B, autoroute A1, futures lignes 17 et Roissy Express) dans un secteur en pleine expansion.

La recherche d'investisseur a été réalisée par CATELLA dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER.

Kaufman & Broad était assisté par Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés (Christophe Sizaire) et par Les Notaires du Quai Voltaire (Me Vincent Roussel). Cycas Hospitality était conseillé par Pinsent Masons (Anne-Laure Fonade et Yaëlle Molho) tandis que Le Breton & Associés et K&L Gates (Edouard Vitry) ont assisté le vendeur du foncier.

About Cycas Hospitality

 Founded in 2008, Cycas Hospitality is a hotel management company which specialises in extended-stay properties. Its spacious hotel apartments combine the flexibility of home with classic hotel services.

 With a total of 2,782 suites and rooms open or under development across 18 hotels, 11 of these are open and three will open in summer 2018. These are in key city centre locations across the UK (London, Liverpool, Manchester, Newcastle) and include Cycas' first properties in mainland Europe (Amsterdam, Paris).

 Following recent investment from the family-owned Huakee Group, Cycas intends to grow its portfolio to more than 10,000 guest rooms in the next five years.

 Having pioneered the branded extended-stay hotel concept in Europe, Cycas is London's leading operator in this field and a partner of choice for major global hotel franchise brands plus international investors. In Europe, Cycas is the largest extended-stay operator for IHG's Staybridge Suites brand and Marriott's Residence Inn, and helped develop the dual-branded hotel concept in the region for each company.

 The heart of Cycas' first-class guest experience is a dedicated Culture Team who ensure each property operates with Cycas' signature 'positively outrageous service' and the philosophy that "our job is not over until we get a smile".

 Cycas delivers a combination of expertise in hotel operations, property development and asset management. Its overarching goal is to become one of the best hospitality employers in the market, making its hotels the best places to work as well as stay.