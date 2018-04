Kaufman & Broad : solide début d'année

12/04/2018 | 10:12

Kaufman & Broad a rapporté hier après séance avoir enregistré un chiffre d'affaires global de 328 millions d'euros au titre du premier trimestre, en croissance de 14% par rapport à la même période l'an passé.



Représentant près de 87% des revenus totaux du groupe, la branche 'Logement' a dégagé 285,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 247 millions sur les 3 premiers mois de 2017, tandis que la contribution du pôle 'Tertiaire' s'est élevée à 40,7 millions, en hausse de 1,1 million d'euros sur un an.



Le backlog total s'est quant à lui inscrit en augmentation de 17,7% à 1,87 milliard d'euros et le portefeuille foncier logement a atteint 28.138 lots au premier trimestre, soit une progression de 2% en comparaison annuelle.



Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice net part du groupe a pour sa part grimpé de 6,3 millions d'euros à 13,7 millions, alors que l'Ebit ajusté a crû de 9,9 millions à 30,6 millions d'euros et que le bénéfice opérationnel courant a augmenté de 8,2 millions pour s'établir à 27,4 millions d'euros.



Kaufman & Broad anticipe une hausse de ses revenus comprise entre 8 et 10% en 2018. Le taux de marge brute devrait par ailleurs se maintenir autour de 19 % (19,3% au premier trimestre).





