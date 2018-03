Communiqué de presse

Crédits photos : Artefactory / XDGA

KAUFMAN & BROAD VIENT D'ÊTRE CHOISI

POUR DÉVELOPPER LES HÔTELS DU FUTUR PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE

15 mars 2018 - Kaufman & Broad a été choisi par Toulouse Métropole et EUROPOLIA, la SPLA de Toulouse Métropole, pour la réalisation des hôtels du futur Parc des Expositions de Toulouse (PEx).

Cet ambitieux projet propose la construction d'un ensemble hôtelier comprenant un hôtel 3* de 115 chambres, un hôtel 4* de 150 chambres, un hôtel 4* d'exception de 30 suites exécutives, 3 restaurants, un club affaires, des espaces de co-working, de détente et de culture, une crèche etc.

Il sera inauguré début 2021.

«Nous sommes heureux d'avoir été choisis par Toulouse Métropole pour développer ce projet ambitieux qui illustre notre volonté d'être toujours à l'écoute des villes, de leurs habitants, des nouveaux usages et modes de vie. Kaufman & Broad a à cœur d'accompagner le développement des villes à travers de grands projets créateurs de valeur comme celui-ci . »

Nordine Hachemi,

Président Directeur Général de Kaufman & Broad

Un projet audacieux inspiré par l'ambition urbaine dans laquelle il s'inscrit

Kaufman & Broad a imaginé un projet qui s'intègre parfaitement à son environnement et qui offre également de nouvelles perspectives à la Métropole à travers une large offre d'équipements et de services.

Ce programme immobilier vise l'excellence à travers un combo hôtelier unique comprenant :

- 1 hôtel 3* Hampton by Hilton de 115 chambres,

- 1 hôtel 4* Hilton Garden Inn de 150 chambres

- 1 hôtel 4* d'exception « Les Collectionneurs - Mr & Mrs Smith » de 30 suites exécutives

- 3 restaurants d'une capacité totale de 380 places : La brasserie « Aussone » au rez-de-chaussée de l'HILTON Garden Inn, le restaurant bistronomique « Le Domaine » situé au 3ème étage de l'hôtel d'exception et un restaurant de cuisine internationale situé sur le rooftop de l'hôtel,

- 1 business center avec un espace de co-working de 100 m2, un grand salon centre d'affaires de 150 m2, des salles de séminaires de 350 m2, un salon Club VIP de 200 m2,

- un roof top avec une piscine chauffée transformable en terrasse, un jacuzzi, un solarium avec bar à cocktails, un espace évènementiel de 400 m2

- un spa de 230 m2 avec hammam, sauna, jacuzzi et cabines de soin

- une salle de projection de 30 places accessible 24h/24

- 6 boutiques

- 210 places de parking.

Le programme prévoit également la création d'une crèche réservée aux enfants des collaborateurs.

Des ateliers d'artistes avec espaces de création et d'exposition seront aménagés en plein cœur du complexe afin de créer une interaction et une animation sur la rue intérieure du PEx.

Kaufman & Broad a pensé un programme hybride qui, avec ses ateliers d'artistes, son offre hôtelière, son business center, ses espaces détente (tous accessibles indépendamment et fonctionnant de manière complémentaire), crée un écosystème permettant d'offrir une véritable activité au cœur de ce futur quartier.

Le projet en quelques chiffres... 45 millions d'euros HT investis 150 futurs emplois 3 hôtels - 115 chambres en 3*, 150 chambres en 4*, 30 suites exécutives en 4* 3 restaurants dont 2 terrasses panoramiques 3 bars dont 1 lounge bar sur le roof top 1 business center 1 spa de 230 m2 2 fitness center 1 piscine chauffée sur le roof top 1 salle de projection de 30 places 1 lieu de spectacle de 100 places assises sur le roof top 6 boutiques 1 crèche 8 ateliers d'artistes

Une équipe pluridisciplinaire, complémentaire et impliquée dans la réussite d'un projet ambitieux

Afin de relever le défi de la réalisation de ce complexe hôtelier unique et répondre aux forts enjeux du projet, Kaufman & Broad a constitué une équipe de spécialistes qui ont mis en commun leurs savoir-faire et expertises au service des usagers de la ville.

Parmi eux :

- l'architecte Xaveer de GEYTER (XGDA) qui a développé un projet audacieux s'intégrant parfaitement à l'architecture d'OMA,

- le groupe HILTON qui appose sa marque sur les hôtels 4*( Hilton Garden Inn et Les Collectionneurs - Mr & Mrs Smith) et 3* (Hampton by Hilton)

- l'agence 8'18'' comme plasticien lumière,

- Justine MIETHING pour le traitement des espaces paysagers

- le designer toulousain KLD DESIGN pour la signalétique globale du projet,

- le bureau d'études international OTEIS et son antenne toulousaine,

- ECOME pour la partie développement durable, certifications et labélisations environnementales,

- le fonds MASCARET HOTEL DEVELOPPEMENT géré par ELEUSIS CAPITAL pour l'investissement et l'exploitation,

- le groupe NT HOTEL GALERY pour la gestion hôtelière.

« Les expertises de chaque membre de notre groupement sont éprouvées par leurs références et reconnues de tous.

C'est la synergie et les expériences communes de chacun des partenaires qui font la précieuse qualité de ce projet exceptionnel à l'envergure internationale»

Jacques RUBIO,

Directeur général de Kaufman & Broad Grand Sud-Ouest

Une architecture innovante parfaitement intégrée au tissu urbain existant

Le projet architectural imaginé par Xaveer de Geyter se découpe en quatre parts qui forment, ensemble, une construction en forme de croix.

La configuration atypique du projet liée à sa forme permet de créer du lien, de l'interaction et de la complémentarité entre les espaces intérieurs, les espaces extérieurs (parvis de sculptures, miroir d'eau, …) et les terrasses ouvertes à tous créant ainsi des échanges fluides et favorisant la mixité des usages au cœur du quartier. L'horizontalité du projet et la construction volontairement basse (R+2) lui confère une intégration naturelle dans son environnement tout en valorisant le panorama pour les usagers grâce à de larges vues dégagées sur la ligne des Pyrénées au Sud et les bas-reliefs du Quercy au Nord.

À propos de KAUFMAN & BROAD

Depuis 50 ans, KAUFMAN & BROAD conçoit, développe, fait construire et commercialise des appartements résidentiels, des maisons individuelles en village, des résidences gérées, des commerces, des locaux d'activités, des immeubles de bureaux et des hôtels.

Véritable ensemblier urbain, concepteur aux côtés des collectivités territoriales de nouveaux quartiers et grands projets urbains, KAUFMAN & BROAD est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Pour plus d'informations : www.kaufmanbroad.fr

