KBC Groupe : Damien Van Renterghem, CEO de KBC Brussels, quitte KBC

Bruxelles, le 14 mars 2018

Damien Van Renterghem, CEO de KBC Brussels, quitte KBC

Le 5 mars, Damien van Renterghem et KBC ont convenu conjointement de mettre fin à leur collaboration. Depuis début 2015, Damien dirigeait KBC Brussels, la marque bruxelloise de KBC. Damien a indubitablement apporté une forte contribution à la croissance de KBC Brussels. KBC lui souhaite beaucoup de réussite dans la poursuite de sa carrière.

En attendant la désignation du successeur de Damien, KBC se charge d'apporter tout le soutien nécessaire au Management Team de KBC Brussels.

KBC exprime sa reconnaissance à Damien Van Renterghem pour la façon dont il est parvenu, depuis début 2015, à donner à KBC Brussels une identité forte et une place incontournable dans le paysage bruxellois.

Les résultats de KBC Brussels sont éloquents. Entre 2015 et 2017, plus de 35.000 nouveaux clients ont rejoint KBC Brussels et l'objectif ambitieux d'attirer 40.000 nouveaux clients d'ici 2020 est en bonne voie de réalisation. Les scores de satisfaction (NPS) élevés et croissants que les clients attribuent à KBC Brussels prouvent aussi que l'approche spécifique de KBC Brussels répond à un véritable besoin à Bruxelles. Les partenariats locaux permettent ainsi de créer un ancrage solide sur le marché bruxellois des PME.

Depuis début 2017, les clients des anciennes agences CBC de Bruxelles et les ex-collaborateurs de CBC sont passés avec succès sur la plateforme informatique de KBC Brussels.

KBC Brussels peut compter sur un support maximal de la division belge de KBC pour poursuivre le déploiement de sa stratégie. Avec le soutien de collaborateurs multilingues nouvellement recrutés, l'équipe actuelle s'engage à poursuivre avec passion le développement de cette nouvelle marque à Bruxelles.

