KBC Groupe: KBC rachète la participation de 40% de MetLife dans la joint-venture UBB-MetLife (Bulgarie)

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, 29 décembre 2017

KBC rachète la participation de 40% de MetLife dans la joint-venture UBB-MetLife (Bulgarie)

MetLife et KBC ont conclu aujourd'hui un accord par lequel KBC rachète (par l'intermédiaire de sa filiale d'assurance bulgare DZI) la participation restante de 40% de Metlife dans UBB-MetLife Life Insurance Company AD, une joint-venture d'assurance entre UBB et MetLife ("UBB-MetLife").

Plus tôt dans l'année, dans la cadre de l'acquisition par KBC d'UBB et d'Interlease, KBC avait acquis (par l'intermédiaire d'UBB) 60% d'UBB-MetLife. Les produits d'assurance vie d'UBB-MetLife sont distribués exclusivement par les agences bancaires d'UBB. UBB-MetLife détient une part de 10% du marché de l'assurance vie bulgare et propose une gamme complète de produits d'assurance.

Pour KBC ainsi que pour MetLife, l'opération qui doit encore recevoir l'aval des autorités de contrôle financier et qui sera finalisée au deuxième trimestre 2018, n'aura aucun impact financier matériel.

Une fois l'opération conclue KBC prendra en charge, par l'intermédiaire de DZI, le service des polices d'assurance des clients UBB-MetLife existants jusqu'à l'expiration de leur contrat. Dans la foulée, KBC distribuera aussi des produits vie et non vie par l'intermédiaire des agences bancaires d'UBB, déployant ainsi l'intégralité de son concept de bancassurance en Bulgarie, l'un des marchés stratégiques de KBC.

L'entité DZI et UBB-MetLife combinée détiendra ainsi une part de 21% du marché bulgare de l'assurance vie. L'adjonction d'UBB-CIBANK renforcera la position de KBC en tant qu'acteur de référence de la bancassurance en Bulgarie, pays aux fondamentaux macroéconomiques solides recelant aussi un potentiel de pénétration certain pour les services financiers.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe a déclaré à propos de l'opération : 'Je suis très heureux que cette transaction ait pu se conclure. Elle constitue en effet l'aboutissement de l'opération d'acquisition d'UBB/Interlease par KBC, amorcée dans la première moitié de l'année. Elle confirme aussi notre position d'acteur local de premier plan sur ce marché local solide, capable de proposer une gamme complète de produits de bancassurance à ses clients bulgares par l'intermédiaire de notre offre multicanal. L'expansion de nos activités à l'ensemble du pays, le renforcement des compétences et du dynamisme d' UBB-CIBank et de DZI, ainsi que l'effet de levier sur notre offre conjointe de produits et de services, assurance vie incluse, nous aidera à atteindre cet objectif et à assurer notre succès futur."

George Tsakonas, General Manager de MetLife, Bulgarie, a ajouté : "Nous sommes heureux d'avoir pu mener à bien la cession de notre participation dans UBB-MetLife à KBC. MetLife Europe d.a.c. conservera une présence de première importance en Bulgarie, par l'entremise de son réseau local bien implanté, proposant des solutions d'assurance vie et de protection répondant à l'évolution constante des besoins des clients ".

FIN

*Le présent communiqué de presse contient des informations soumises aux règles de transparence européennes applicables aux entreprises cotées.



KBC Groupe SA

Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles

Viviane Huybrecht

Directeur, Corporate

Communication

Porte-parole

Tél. : + 32 2 429 85 45







Service presse

Tél. : + 32 2 429 65 01 Stef Leunens

Tél. : + 32 2 429 29 15 Ilse De Muyer

Fax + 32 2 429 81 60

E-mail : pressofficekbc@kbc.be







Les communiqués de presse KBC sont disponibles sur www.kbc.com ou sur simple demande adressée par courriel à pressofficekbc@kbc.be







Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group

MetLife

Press Office

Jonathan Bunn Tel. +44 (0) 207 715 2463

E-mail: jbunn@metlife.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: KBC Groep via Globenewswire