KBC : départ du CEO de KBC Brussels

14/03/2018 | 12:33

KBC a annoncé ce mardi le départ de Damien Van Renterghem, directeur général délégué de KBC Brussels.



Ce dernier a quitté ses fonctions le 5 mars dernier. Il était CEO de KBC Brussels depuis 3 ans. L'identité de son successeur n'est pas encore connue.



KBC a tenu à exprimer via un communiqué sa reconnaissance à Damien Van Renterghem 'pour la façon dont il est parvenu à donner à KBC Brussels une identité forte et une place incontournable dans le paysage bruxellois'.



Entre 2015 et 2017, plus de 35.000 nouveaux clients ont rejoint KBC Brussels et l'objectif ambitieux d'attirer 40.000 nouveaux clients d'ici 2020 est selon le groupe 'en bonne voie de réalisation'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.