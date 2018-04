Bon début d'année pour Kering, porté par Gucci

Paris (awp/afp) - Le groupe de luxe Kering a enregistré un chiffre d'affaires en forte hausse au cours du premier trimestre, grâce à Gucci qui enregistre de bonnes performances notamment aux Etats-Unis, selon des résultats publiés mardi.

Entre janvier et mars, le groupe de François-Henri Pinault a totalisé 3,108 milliards d'euros de ventes, une performance supérieure aux consensus d'analystes compilés par Factset ou Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 2,82 et 2,81 milliards d'euros. A périmètre et taux de change comparables, le chiffre d'affaires du premier trimestre affiche une hausse de 36,5%, selon un communiqué.

Pour cette publication financière, Kering a choisi de présenter ses comptes en excluant son équipementier sportif allemand Puma, dont il détient 86,3% et dont il compte céder la majorité de ses titres. Cette décision doit cependant être avalisée ce jeudi lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Le groupe a également exclu de ses comptes ses marques Volcom, spécialisée dans les vêtements de sport et de glisse, ainsi que Stella McCartney, la styliste britannique du même nom ayant décidé de racheter ses parts détenues par le géant du luxe dans leur coentreprise lancée il y a 17 ans.

"Kering a maintenu une excellente dynamique de ses ventes au premier trimestre. Fort de son nouveau statut de +pure player+ du luxe, le groupe réalise une surperformance par rapport à un marché qui reste bien orienté", a résumé François-Henri Pinault, PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Selon le dirigeant, "Gucci, Saint Laurent et Balenciaga se distinguent, au sein d'un groupe qui enregistre une croissance très soutenue dans son ensemble. Pour le restant de l'année, nous faisons face à des bases de comparaison élevées et à des effets de change défavorables, mais demeurons confiants dans l'aptitude de nos maisons à faire mieux que leur marché, portées par leur capacité d'innovation et leur audace créative", a-t-il assuré.

Le groupe ne donne pas de prévisions chiffrées pour l'exercice en cours.

Parmi la vingtaine de marques (Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, etc.) que compte Kering, c'est son fleuron Gucci qui le tire vers le haut, et affiche pour ce début d'année une hausse "spectaculaire" de son chiffre d'affaires (+37,9% en données publiées et +49% à périmètre et taux de change comparables), "tiré notamment par le réseau de distribution en propre, qui progresse de plus de 50%, et les ventes en ligne (qui) affichent une croissance à trois chiffres", a détaillé Jean-Marc Duplaix, directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

Pour cette marque, qui pèse pour près de 60% des ventes de Kering, le chiffre d'affaires progresse très fortement "sur l'ensemble des zones géographiques, notamment en Amérique du Nord (+64,4%) (...)", précise le communiqué.

