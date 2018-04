KERING : point comptable sur Puma et Stella McCartney

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kering a précisé qu'il appliquera à Puma et Stella McCartney, pour la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018, la norme IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.A compter de la distribution effective en nature des actions Puma aux actionnaires de Kering, qui aura lieu le 16 mai 2018 sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale du 26 avril, les titres Puma conservés par Kering seront présentés en Participations dans les sociétés mises en équivalence pour leur quote-part de capitaux propres et de résultat net, aussi longtemps que Kering disposera d'une influence notable dans la gouvernance de Puma.Le traitement de Stella McCartney comme Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées se poursuivra jusqu'à la cession effective des parts détenues par Kering à Mlle Stella McCartney, prévue pour le 1er trimestre 2019.Par ailleurs, conformément à sa stratégie de se consacrer entièrement au développement de ses Maisons de Luxe, le groupe a acté que Volcom n'est plus un actif stratégique, et a donc entamé un processus de cession.La norme IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées sera appliquée pour Volcom également à compter de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018.