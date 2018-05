Kering : Jefferies valorise Gucci seul 55 milliards d'euros

100 euros de plus. Jefferies a relevé de 460 à 560 euros son objectif de cours sur Kering dans une étude parue hier en soirée. Le bureau d’études préconise toujours d’acheter la valeur, car la dynamique exceptionnelle de l’activité se prolonge au-delà de ce qu’il espérait, notamment sur Gucci. « J’ai la conviction de plus en plus ancrée que la croissance du chiffre d’affaires ne se normalisera pas avant 2020, ce qui a d’importantes conséquences positives sur les marges », précise l’analyste Flavio Cereda dans sa note. La sortie de Puma et la journée investisseurs prévue en juin constituent d’importants catalyseurs, qui vont permettre aux investisseurs de garder à l’esprit tout le potentiel de l’industrie du luxe, poursuit le spécialiste.





Derrière le porte-étendard Gucci, Kering possède plusieurs marques mondiales (source : document de référence Kering 2017)