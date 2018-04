Kering : des analystes visent plus de 500 euros

Kering est en train de nous refaire le coup de LVMH. Le groupe de la famille Pinault, en cours de recentrage sur le luxe pur, a annoncé hier soir une croissance trimestrielle « stratosphérique », selon le terme employé par le bureau d’études Jefferies. Le chiffre d’affaires a bondi de 36,5% à 3,1 milliards d’euros. Mais comment est-ce possible ? Essentiellement grâce à Gucci, le Louis Vuitton de Kering. Les revenus générés par la griffe italienne ont bondi de 49% à 1,87 milliard d’euros sur le trimestre, avec des hausses de prix modérées (4% en moyenne, mais aucune hausse en zone euro). La progression des volumes est affolante : +50% dans la vente de détail, +44% dans la vente en gros en une croissance à trois chiffres pour la vente en ligne, souligne l’analyste Flavio Cereda (Jefferies), qui recommande l’achat du titre. « La journée investisseurs du mois de juin devra rassurer sur la chaîne d’approvisionnement et la capacité à innover, qui sont pour l’heure excellentes », souligne-t-il. Derrière Gucci, Saint-Laurent peut se targuer d’un honnête +20% tandis que Balenciaga poursuit sa montée en puissance et pourrait aspirer à une ligne dédiée dans le compte de résultats comme Gucci et Saint-Laurent, estime Cereda. L’analyste attend encore de bons moments sur le dossier, avec la distribution des actions Puma à venir notamment. « Le cours de l’action ne reflète pas suffisamment la dynamique actuelle et, à 24 fois les résultats 2018 et 2019 et un multiple de 14 fois l’Ebitda, il y a encore du potentiel », termine-t-il dans une note publiée hier soir.



Kering reste un dossier de choix même quand le marché doute. Il n’y a qu’à voir la réaction des analystes ce matin, avec quelques grands noms séduits par la publication. On pense à Goldman Sachs, conforté dans son avis à l’achat et qui relève son objectif de 485 à 507 euros. A Barclays aussi, à « surpondérer » avec un cours-cible de 480 euros contre 450 euros jusque-là. Au Crédit Suisse enfin, qui reste à surperformance avec un objectif porté de 460 à…515 euros !