Kering : à l'achat, UBS relève sa cible à 510 euros

25/04/2018 | 10:56

UBS salue à son tour les ventes très bien orientées publiées par le groupe de luxe Kering ce matin. Toujours acheteurs du titre, les analystes relèvent leur objectif de cours à 12 mois de 475 à 510 euros (+ 7,3%).



Les spécialistes soulignent que la très forte croissance organique de 36,5% dégagée par le groupe dépasse leur propre anticipation de 29%, grâce à la performance 'stellaire' de la marque Gucci (+ 49%).



UBS rappelle que son conseil d'achat sur le titre repose 'sur des résultats toujours plus positifs et sur le cash flow libre de la marque Gucci, qui profite de l'appétence des consommateurs chinois et américains, des dépenses du 'millenials', et d'un mix/prix en croissance à deux chiffres', indique une note de recherche.



Malgré sa hausse, l'action Kering se traite 19,3 fois les résultats attendus en 2019, 'ce qui représente une décote de 11% environ sur le secteur', calcule UBS.



Prochain catalyseur potentiel : la journée investisseurs qui sera organisée en juin, puis les comptes semestriels de Kering, le 26 juillet.





