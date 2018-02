KERLINK : investit dans Microshare

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce ce matin avoir investi et formé un partenariat commercial avec Microshare, une société basée aux États-Unis, spécialisée dans la gestion des données IoT. La solution Microshare propose une gestion des données qui permet leur partage, leur stockage et leur accès contrôlé, tout en préservant leur sécurité et leur confidentialité, et offrant un accès simple grâce à un ensemble unique d'interfaces de programmation d'applications (APIs), prêtes à l'emploi.La solution peut être utilisée comme un service cloud ou intégrée dans une offre plus complète.Le partenariat avec Microshare soutient la stratégie de Kerlink de montée dans la chaîne de valeur de l'IoT, au-delà de son expertise cœur dans l'infrastructure et la gestion opérationnelle du réseau, et d'élargir la gamme de ses services à valeur ajoutée. L'accord consolide son modèle network-as-a-service en renforçant les capacités de ses clients, opérateurs privés et opérateurs publics de réseaux IoT, à stocker des données dans le cloud et à créer de nouvelles sources de revenus en gérant avec précision leur partage avec les utilisateurs, tout en les sécurisant.Microshare contribue également à étendre la présence de Kerlink aux États-Unis et au Royaume-Uni, où la société possède une filiale.Microshare est le premier investissement de Kerlink dans une autre société. Les détails de l'investissement n'ont pas été divulgués. Cet investissement a été fait pour un montant limité et ouvre la porte à Kerlink pour un investissement potentiellement plus important dans un prochain cycle de financement de Microshare.