Kerlink : A suivre aujourd'hui

Kerlink affiche sa satisfaction face à ses résultats annuels. Sa perte nette s'est nettement réduite, passant de -1,7 million à -308 000 euros. Sa perte d'Ebitda a suivi la même tendance, passant de -689 000 à -313 000 euros. Sur le seul second semestre, Kerlink a généré un Ebitda positif de 800 000 euros. "Après la mise en oeuvre de la stratégie de conquête de parts de marché, le Groupe est désormais en mesure de déployer des contrats plus contributifs", commente la société spécialisée dans les réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets.Déjà publié, le chiffre d'affaires de Kerlink est ressorti à 24,7 millions d'euros, en croissance de 75%.Pour 2018, Kerlink affiche sa confiance quant à sa capacité à renouveler un exercice de forte croissance.