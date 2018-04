Kerlink : dans le classement européen FT1000 des entreprises enregistrant la plus forte croissance

THORIGNÉ FOUILLARD, France - Jeudi 19 avril 2018, 18h00 - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), se classe parmi les 10 premières sociétés de télécommunications européennes sur la période 2013-2016, selon le classement récent « FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies ».

Le classement FT1000 répertorie les 1 000 entreprises européennes ayant atteint le plus fort taux de croissance annuel moyen au cours de cette période. Le classement, établi par le Financial Times et Statista, suit les entreprises d'un large spectre d'industries en plus des télécommunications, comprenant la publicité, la construction, le commerce électronique, l'énergie, la finance, l'alimentaire, la distribution, les services, les activités de loisirs et d'autres secteurs encore.

Kerlink se hisse au 10ème rang des entreprises du secteur des télécommunications et au 563ème rang du classement général, avec une croissance des revenus de 290% et un taux de croissance annuel moyen de 57,4% sur la période 2013-2016. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 14,1 millions d'euros au cours de l'exercice 2016.

La croissance de Kerlink a encore bondi de 75,4% pour atteindre 24,8 millions d'euros en 2017, ce qui confirme à la fois son expansion internationale en tant que fournisseur leader de solutions réseaux IoT LoRaWANTM - infrastructure et maintien en conditions opérationnelles - ainsi que son accélération stratégique comme fournisseur de réseau IoT en tant que service (Network-as-a-Service -NaaS-). En plus d'accompagner ses partenaires dans le déploiement de réseaux LoRaWANTM en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Argentine, aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, Kerlink a récemment enrichi son portefeuille de services à valeur ajoutée avec des offres telles que le design de référence basse consommation, permettant à ses clients de concevoir et mettre plus rapidement sur le marché des équipements connectés, ou la géolocalisation des objets à partir du réseau.

« Le classement de Kerlink dans le FT1000 et nos résultats financiers 2017 valident la vision et l'exécution de notre stratégie axée sur la fourniture de solutions globales de conception, de déploiement, de gestion et de valorisation de réseaux bout-en-bout pour le marché de l'IoT, partout dans le monde », déclare William GOUESBET, PDG de Kerlink. « Nous continuons d'investir de manière significative en R&D et d'élargir notre portefeuille afin de permettre aux grands opérateurs, aux villes intelligentes et aux entreprises du monde entier de bénéficier des avantages de l'Internet des Objets, via des réseaux publics ou privés. »

Télécharger le communiqué