Kerlink : et DataLong16 présenteront leur solution de localisation dans le Port de Barcelone lors du Mobile World Congress

Thorigné-Fouillard,FranceetBarcelone, Espagne-Mercredi 21 février 2018, 18:00 h, CET-Kerlink(ALKLK -

FR0013156007),spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things- IoT),DataLong16, un leader dans les solutions de gestion d'équipements, ont annoncé aujourd'hui le déploiement d'un réseau pilote IoT dans le port de Barcelone pour aider les autorités portuaires à assurer le suivi etl'affectationdu personnel de maintenance dans le port.

En plus de déterminer la localisation exacte et en temps réel des 10 véhicules de maintenance du port, l'application permettra aux autorités de répondre aux appels concernant desdemandes d'interventionsurgentes sur les installations et les équipements, en envoyant le personnel le plus proche du lieu concernéafin d'effectuer les réparations.

Kerlink fournit son environnementWanesyTMManagement Centerpour administrerle cœur de réseau LoRa®, ses stations LoRaWANTMWirnetTMiBTS Compactpour couvrir toute la zone, et son solveurWanesyTMGeolocationpour fournir les coordonnées géographiques à partir du réseau. Le système de surveillance de la flotte utilise des kits de développement LPWAN de Flex, le fournisseur de solutions Sketch-to-Scale™ qui conçoit et construit des produits intelligentspour un monde connecté, intégrés dans les véhicules de maintenance et communiquant sur le réseau pour permettre leur géolocalisation. DataLong16 conçoit et exploite le logiciel d'application pour cartographier la position des véhicules, localiser lazone d'intervention, et router sur place l'équipe de maintenance la plus proche.

Le kit de développement LPWAN de Flex

Kerlink et DataLong16 présenteront cette solution lors duMobile World Congresssur lestand de Kerlink, 8.0C11,du 26 février au 1er mars.

« La technologie LoRa®, qui offre une couverture plus étendue avec une consommation électrique inférieure à celle des technologies concurrentes, était idéale pour nos applications IoT de surveillance et de communication bidirectionnelle, y compris pour la géolocalisation », explique Miquel Delamano, directeur du réseau IoT de DataLong16. « En outre, les données sont cryptées nativement, assurant une transmission sécurisée. Travailler avec Kerlink, dans un marché de l'Internet des Objets en croissance rapide, nous aidera à offrir à nos clients, tels que le port de Barcelone, des solutions de connectivité pour gérer efficacement les équipements et améliorer les opérations de leurs équipes. »

«A l'instar des déploiements de réseaux IoT dans les villes intelligentes où les équipements de Kerlink sont utilisés pour suivre et gérer les ressources, la solution de Datalong16 déployée sur le port de Barcelone fournira immédiatement à l'opérateur portuaire des informations sur la façon dont sa flotte de véhicules de maintenance est utilisée, et sur la manière de rendre cette gestion encore plus efficace », ajoute Virginie Bonnot, directrice des ventes de la division Kerlink Advanced Services.

Interfaces de l'applicationDataLong16 pour la gestion des interventions sur le port de Barcelone

