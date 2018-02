Kerlink : et Semtech testent la solution complète de géolocalisation de Kerlink en environnement urbain dense

L'évaluation au Mexique démontrera la précision et la qualité de la communication

de la solution commerciale de Kerlink

Barcelone, Espagne - Mardi 27 février 2018, 18h00 CET - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), et Semtech Corporation, (Nasdaq: SMTC), un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs haute performance analogiques et à signaux mixtes et d'algorithmes avancés, ont annoncé aujourd'hui un test à grande échelle en milieu urbain de la solution de géolocalisation de Kerlink, WanesyTM Geolocation, dans la ville d'Aguascalientes, au Mexique.

La géolocalisation à partir du réseau utilisant le protocole ouvert LoRaWANTM met en oeuvre une technologie différente de celle du GPS, éliminant ainsi la nécessité d'un traitement des données coûteux et gourmand en énergie. Gartner prévoit qu'un tiers des 15 milliards d'appareils connectés dans le monde dépendra de manière critique des géo-données d'ici la fin de 2020.

Ce projet mexicain est la première démonstration de l'environnement réseau de bout en bout de Kerlink, qui combine les passerelles WinetTM iBTS 915 MHz, le WanesyTM Management Center, qui constitue la suite logicielle de gestion de réseau proposé par la société, et le WanesyTM Geolocation, son nouveau solveur de géolocalisation. L'expérimentation avec Semtech fournit des opportunités de tests sur le terrain à grande échelle pour démontrer les bénéfices de la géolocalisation, et illustrer l'incidence de la qualité de la couverture sur la précision obtenue, lorsque le nombre de passerelles et l'emplacement des points d'installation varient dans un environnement urbain dense.

« La géolocalisation est simple à déployer et à utiliser, car chaque équipement connecté est géolocalisable sans qu'il soit nécessaire de lui adjoindre un module GPS coûteux », explique Yannick Delibie, Directeur Technologie et Innovation et co-fondateur de Kerlink. « Cela optimise considérablement la consommation d'énergie et réduit les coûts matériels. Aucun matériel supplémentaire n'est requis, en supposant bien sûr que les stations réseau soient compatibles avec la géolocalisation, comme le sont les gateways LoRaWANTM Kerlink Wirnet™ iBTS. »

Semtech, dont les équipements LoRa® et les émetteurs-récepteurs à radiofréquence (LoRa Technology) sont au cœur de la mise en œuvre des réseaux LoRaWANTM à travers le monde, a activement collaboré avec Kerlink pour l'installation d'équipements dans la ville d'Aguascalientes, une agglomération d'environ 1 million d'habitants.

« Une localisation optimale des stations réseau est cruciale pour fournir un horodatage optimisé et fin, pour un tracking en temps réel », a déclaré Marc Pegulu, Vice-Président et Directeur Général de la ligne de produits Wireless & Sensing de Semtech. « Les gateways LoRaWANTM WirnetTM iBTS Compact de Kerlink, basées le design de référence de qualité industrielle Semtech, bénéficient d'une synchronisation d'horloge améliorée pour leur GPS intégré, afin d'affiner encore plus la précision de la géolocalisation, en particulier dans une zone urbaine dense. »

Les tests sur le terrain, dans cette démonstration, montrent des résultats prometteurs avec une erreur circulaire probable (CEP) affichant une probabilité de 95 pourcent, soit une précision de près de 80 mètres pour les objets mobiles, tels que les véhicules, en communication de Classe A, tandis qu'ils évoluent dans des environnements urbains qui peuvent créer des enjeux d'interférence générés par des communications radios aux trajets multiples.

Cette démonstration permettra également aux équipes de poursuivre l'évaluation de la géométrie de déploiement du réseau et des stations qui joue un rôle clef dans les performances de géolocalisation. Ces évaluations aideront Kerlink à optimiser en permanence les services de conception et de déploiement réseau qu'il propose à ses clients à travers ses services professionnels, notamment les services de géolocalisation.

« La performance globale de la précision progresse continuellement, en tirant parti de l'apprentissage environnemental et des algorithmes intelligents », ajoute M. Delibie. « L'infrastructure mise en place est un écosystème technique opérationnel de partenaires fournissant toute la chaîne de valeur, avec une amélioration considérable de la qualité du service capable de supporter un nombre croissant de cas d'utilisation concrets ».

Semtech et Kerlink font partie des co-fondateurs de l'Alliance LoRaTM, qui a récemment publié un livre blanc sur la géolocalisation utilisant la technologie LoRa® de Semtech.

Kerlink présentera ses solutions ainsi que des démonstrations lors du salon Mobile World Congress sur son stand situé hall 8, C11. Réservez une démonstration.

Télécharger le communiqué