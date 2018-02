Kerlink : lancera son nouveau design de référence IoT basse consommation lors du salon Embedded World à Nuremberg

Thorigné-Fouillard, France - lundi 19 Février, 2018, 18:00 h - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), lancera son nouveau design de référence IoT basse consommation à l'occasion du salon Embedded World qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 27 février au 1er mars.

Le design de référence IoT basse consommation de Kerlink est une solution clé en main combinant des schémas électroniques, des référentiels de performance, une liste recommandée de composants qualifiés, ainsi qu'un ensemble de bonnes pratiques pour l'intégration d'antennes, de batteries et de capteurs.

Cette offre fournit également un boîtier de référence ainsi qu'un banc d'essai permettant de tester directement les prototypes et d'évaluer leur performance par analogie. La conception, le développement et la production de produits basés sur la technologie LoRa® se voient ainsi simplifiés et accélérés, tout en diminuant de façon importante le coût de développement et en réduisant le délai de mise sur le marché.

Le nouveau design de référence IoT basse consommation s'inscrit pleinement dans la stratégie de Kerlink d'accompagner les fabricants d'équipements, les fabricants d'objets électroniques et les fournisseurs de services verticaux dans le lancement de leurs nouveaux équipements IoT connectés utilisant la technologie LoRa®. L'unité d'affaires Advanced Services de Kerlink élargit ainsi le portefeuille global de services de l'entreprise en apportant des solutions et services à valeur ajoutée, en complément des offres d'infrastructure et de gestion réseau IoT déjà existantes.

« Kerlink est l'un des principaux fournisseurs de stations, de gateways et d'équipements pour les réseaux IoT basés sur la technologie LoRaWAN™ », déclare Stéphane Dejean, Directeur Marketing de Kerlink. « Le design de référence IoT basse consommation s'appuie sur la forte expertise de Kerlink dans la conception d'équipements connectés LoRa®, offrant ainsi aux OEMs et aux designers la possibilité de mettre rapidement et simplement l'Internet des objets au service de leurs entreprises et de leurs clients. »

Tekelek, un des principaux développeurs et fabricants de produits et de solutions de télémétrie pour la surveillance des réservoirs de gaz, et Maddalena, leader dans le domaine des compteurs d'eau intelligents, ont conçu avec succès de nouveaux équipements pour leurs clients sur la base d'une première version du design de référence de Kerlink.

« Les deux sociétés ont déclaré avoir considérablement raccourci leur délai de mise sur le marché et de commercialisation de leurs nouveaux équipements LoRaWAN™, et réduit leurs coûts de conception et de prototypage, tout en garantissant une parfaite conformité avec les dernières spécifications », ajoute Stéphane Dejean.

Kerlink lancera le nouveau design de référence IoT basse consommation lors du salon Embedded World, à Nuremberg, sur son stand commun avec Alpha-Omega Technology GmbH, une société allemande spécialisée dans la vente en ligne et à l'international de matériel IoT et la réalisation de réseaux de capteurs sans fil utilisant le protocole LoRaWAN™.

Rendez-vous sur le stand 3A-240 pour découvrir les dernières solutions Kerlink !

Télécharger le communiqué