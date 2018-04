Kerlink : rejoint l’indice Tech 40 des PME technologiques les plus performantes des marchés Euronext

Kerlinkrejoint l'indice Tech40 des PME technologiques les plus performantes des marchés Euronext

Communiqué de presse

Thorigné Fouillard, France - 23 avril 2018, 18h00 - Kerlink (ALKLK-FR0013156007), spécialiste des réseaux etsolutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things -IoT),annonce aujourd'hui avoir intégréle label Tech 40, qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchésd'Euronextà Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.

Les sociétés cotées sont désignées par un groupe indépendant d'experts européens, sur la base de leurs performances commerciales, financières et boursières. Depuis 2015, les 75 sociétés constituant le label Tech 40 ont levé 2milliards d'eurosd'augmentation de capital, ce qui prouve leur visibilité et leur attractivité auprès des investisseurs institutionnels. Le rôle croissant du label Tech 40 se reflète dans l'intérêt des investisseurs pour les marchés secondaires, les sociétés labéliséesTech40accédant à plus de liquidités en rejoignant cet indice(+56% en moyenne).

Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016 et a intégré en 2017EnterNext PEA-PME150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide. En 2017, le groupe Kerlink a réalisé un chiffre d'affaires deprès de 25 millions d'euros et affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%.

«C'est une très belle reconnaissance pour Kerlinkd'intégrer l'indice Tech40, car il valide non seulement la performance financière des membres, mais aussi leur attrait en Bourse », déclare Robert Clapham, Directeur Général Adjoint de Kerlink. « Grâce à notre portefeuille élargi de services IoT, associé à notre offred'infrastructureleader sur le marché, nous poursuivons notre objectifd'être un acteurmajeur dans la mise enœuvre desréseaux LoRaWANTMdans le monde, et de permettre au plus grand nombre d'utilisateurs debénéficier des avantages de l'Internet des Objets.»

A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvre laplanification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle, permettant d'enrichir son offre d'infrastructures de classe opérateur leader sur le marché. Largement reconnu pour son expertise dans l'IoT,le Groupe, propose régulièrement des services innovants à forte valeur ajoutée, tels que la géolocalisation à partir du réseau, l'administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basseconsommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché et d'imaginerdes modèles économiques innovants afin de monétiser leurs déploiements.

En plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. En 2017, Kerlinka fourni plus de 330 clients, dont d'importants opérateurs télécoms tels que Tata Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions du Groupe équipent des réseaux IoT dans le monde entier avec des déploiements de premier plan en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et enOcéanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRaTM, a investi plus de 11 millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années.En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dont plus de 50% à l'international. Depuis 2013, il affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016, et a intégré en 2017 l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide.

Pour plus d'information, rendez-vous surwww.kerlink.com

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires 1ertrimestre 2018 : 24 Avril 2018 après boursewww.kerlink.com

Contact Presse et Analystes

Business Kerlink :Mahoney Lyle Céline Gonzalez +33 (0)6 75 85 60 42cgonzalez@mahoneylyle.com

Contact Investisseur Kerlink :

Actifin

Benjamin Lehari

+33 (0)1 56 88 11 25

blehari@actifin.fr

Contact Presse Financière Kerlink :

Actifin

Isabelle Dray

+33 (0)1 56 88 11 29

idray@actifin.fr

www.kerlink.comfr.linkedin.com/company/kerlink

@kerlink_news