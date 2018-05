Chiffre d'affaires 1er trimestre 2018 : 68,1 M€

Croissance organique* T1: +10,6%

Le GroupeKeyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 68,1 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 9,1% par rapport au premier trimestre 2017. A périmètre et taux de change constants, la progression s'élève à 10,6%, et est portée par les activités Grands Comptes.

Cette croissance organique soutenue, qui perdure depuis plusieurs années, est le fruit du positionnement novateur, sans cesse renouvelé, de Keyrus autour de son cœur de métier : la Donnée, pivot stratégique de la transformation digitale des entreprises. Par ailleurs, des investissements structurels au niveau Corporate seront poursuivis afin de doter le Groupe d'une organisation solide et pérenne pour accompagner l'ensemble de ses entités, en France comme à l'international, dans la réalisation du Plan stratégique, Keyrus 2020.

Les activités Grands Comptes progressent de 11,8% par rapport au premier trimestre 2017 (+13,8% à périmètre et taux de change constants) avec une bonne dynamique sur l'ensemble des géographies du Groupe.

Les activités Mid-Market ont vu leur chiffre d'affaires s'élever à 14,1 millions d'euros, qui reste quasiment stable par rapport au premier trimestre 2017 à périmètre et taux de change constants. Le premier trimestre 2017 avait connu une croissance exceptionnelle, toujours soutenue par des travaux liés à la nouvelle réglementation DSN (Déclaration Sociale Nominative), qui sont désormais achevés.

Ces activités restent néanmoins bien orientées pour l'exercice 2018 au cours duquel Absys Cyborg va renforcer significativement ses investissements autour de solutions Cloud en accompagnant la stratégie de ses partenaires Sage et Microsoft.

Pour la suite de l'exercice, EricCohen, Président-Directeur Général, commente :

« L'année 2018 sera une année de consolidation de nos métiers et de nos offres autour des nouveaux enjeux de l'ère Data-Digitale. Elle verra le développement de partenariats technologiques et métiers ciblés, et aussi la mise sur le marché de solutions verticales accélératrices ouvrant à nos clients les portes des Intelligences Artificielles et autres technologies du futur.

Nous continuerons de diffuser l'Innovation au cœur des entreprises, de développer notre leadership autour de la Donnée et du Digital et de renforcer nos positions dominantes, en France comme à l'étranger, dans ces domaines pour poursuivre et accélérer notre croissance, ainsi que notre capacité à inscrire la performance de Keyrus dans la durée.»

Keyrus tiendra son Assemblée Générale le 22 mai 2018 et publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 26 juillet 2018 après la clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

* DEFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2017) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2018). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2018, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2017 publié au chiffre d'affaires 2017 organique se présentent comme suit :

** IFRS 15

La norme IFRS 15 portant sur la reconnaissance du chiffre d'affaires est entrée en application au 1er janvier 2018. Sauf mention contraire, les chiffres d'affaires 2017 présentés dans ce communiqué sont retraités pour être en conformité avec l'application de la norme IFRS 15 et comparables en termes de méthodes comptables aux chiffres d'affaires 2018.

