Intelligence Artificielle : une année décisive pour la France

En matière d'Intelligence Artificielle, l'année 2018 sera décisive pour la France : il s'agit de se hisser au Top 5 des leaders mondiaux ou de renoncer à toute souveraineté nationale dans ce domaine. Or la France dispose de nombreux atouts, avec une croissance du nombre de start-ups évoluant sur le secteur. Il faut désormais utiliser ces bonnes cartes de manière pertinente pour figurer parmi les leaders de l'Intelligence Artificielle.

Si les progrès de l'Intelligence Artificielle ont marqué ces deux dernières années, ils ont aussi provoqué une intense course au développement et à l'innovation entre les grandes puissances dont, au premier rang, la Chine et les Etats-Unis. Comme bien souvent, la France a tardé à se mettre en ordre de marche pour intégrer cette course. Elle peut désormais compter sur une volonté gouvernementale forte qui a parfaitement mesuré les enjeux stratégiques de l'IA et qui œuvre pour sa prise en compte comme une source majeure de croissance économique. L'année 2018 sera décisive pour la France : soit elle parvient à intégrer le Top 5 des leaders mondiaux en IA en investissant massivement dans le secteur, soit elle ne trouve pas de dynamique adaptée et devra s'incliner devant la puissance des géants américains GAFAMI et chinois BATX, renonçant ainsi à toute forme de souveraineté nationale en IA. Ce dilemme, qui s'applique d'ailleurs à l'Europe, n'est pas insurmontable, contrairement à ce que certaines paroles pessimistes laissent entendre dans les médias.

L'année 2017 a consacré l'IA dans ses succès et ses performances surpassant parfois les meilleures expertises humaines. 2018 devrait confirmer cette tendance en l'installant dans la durée. Le nombre de start-ups françaises explorant l'IA a fortement augmenté en 20171. Elles sont ainsi plus de 280 sur le territoire, actives dans les secteurs de la santé, du véhicule intelligent, de la mobilité, de la robotique de l'assurance, de la finance et du traitement automatique du langage. Le dynamisme entrepreneurial accompagne le développement et la diffusion de l'Intelligence Artificielle dans notre quotidien. Les perspectives de croissance liées à la transition numérique et aux progrès rapides de l'IA créent l'optimisme qui à son tour dope l'innovation. Ce cercle vertueux opère à pleine puissance en Asie et en Amérique du Nord. Il doit désormais s'installer en Europe et en France, terre d'innovation abritant de nombreux talents de l'IA mondialement reconnus. Comme bien souvent, nous disposons à domicile des bonnes cartes dans notre jeu. Il ne reste plus qu'à les utiliser de manière pertinente pour figurer dans la liste des nations leaders de l'IA.

Ces six derniers mois, l'optimisme et la confiance ont donné naissance à plusieurs initiatives françaises destinées à faciliter et à promouvoir le développement de l'Intelligence Artificielle. Il faut s'en réjouir car elles participent très directement à la construction d'un écosystème national de l'IA adapté aux défis que notre économie devra relever.

Menée à la fin du précédent quinquennat, la première mission France IA a jeté les jalons d'une réflexion nationale sur l'IA aboutissant à la publication d'un premier rapport de cadrage2.

Dès son arrivée au pouvoir, le Président de la République, Emmanuel Macron a souhaité donner toute sa place à l'Intelligence Artificielle au sein de la stratégie d'Etat en chargeant le député et mathématicien Cédric Villani de mener un audit détaillé et exhaustif sur les compétences et orientations nationales. Lancée en octobre 2017, la Mission Villani3 a procédé à plus de 250 auditions d'experts, entrepreneurs, institutionnels, chercheurs et acteurs de l'IA, couvrant ainsi l'ensemble des secteurs impactés par cette révolution technologique. Cet état des lieux très précis de l'écosystème français figure dans un rapport remis en février au Premier Ministre dans lequel la Mission Villani souligne les mesures à mettre en œuvre rapidement et produit des préconisations d'accompagnement à moyen terme.

Dans le même temps, une centaine de personnalités reconnues du domaine ; industriels, startupers, innovateurs et experts ont cofondé le Hub France IA4 avec pour objectif de fédérer l'écosystème national et de faciliter l'innovation et les transferts de compétences entre la recherche et l'industrie.

En région, des initiatives centrées sur l'IA et les technologies NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique, Sciences cognitives) voient le jour et prouvent que le dynamisme est bien réparti sur l'ensemble des territoires. Ainsi, le projet d'Université du Futur mené en Nouvelle Aquitaine s'inscrit dans cet élan au même titre que la création du Think Tank NXU5 à Toulouse, dédié à une réflexion transversale sur les impacts sociétaux de la convergence NBIC et de l'IA.

Face à cette révolution technologique, le citoyen ne doit pas être tenu à l'écart d'un débat national autour des enjeux et défis de l'IA. C'est la raison pour laquelle l'expert français Nicolas Miailhe a cofondé 'The AI Initiative' à l'Université d'Harvard6 et a exporté ce grand débat participatif en Europe et en France, invitant chaque citoyen à se prononcer sur sa vision de l'IA.

Enfin, au niveau européen, la dynamique existe également et s'incarne dans le projet franco-allemand Euro J.E.D.I. (Joint European Disruptive Initiative)7 de création d'une 'agence Darpa' européenne dédiée à l'accélération des technologies liées à l'IA.

Le dynamisme des start-ups françaises de l'IA, les hubs, Think Tank et débats participatifs fédèrent un écosystème national qui fera de 2018 l'année de tous les succès !

