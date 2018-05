KEYRUS : progression de 9,1% des revenus au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe Keyrus a enregistré un chiffre d’affaires de 68,1 millions d’euros au premier trimestre 2018, en hausse de 9,1%. A périmètre et taux de change constants, la progression s’élève à 10,6%, et est portée par les activités Grands Comptes. Elles ont progressé de 11,8% par rapport au premier trimestre 2017 (+13,8% à périmètre et taux de change constants) avec une bonne dynamique sur l’ensemble des géographies du groupe.Les activités Mid-Market ont vu leur chiffre d'affaires s'élever à 14,1 millions d'euros, qui reste quasiment stable par rapport au premier trimestre 2017 à périmètre et taux de change constants. Le premier trimestre 2017 avait connu une croissance exceptionnelle, toujours soutenue par des travaux liés à la nouvelle réglementation DSN (Déclaration Sociale Nominative), qui sont désormais achevés. Ces activités restent néanmoins bien orientées pour l'exercice 2018 au cours duquel Absys Cyborg va renforcer significativement ses investissements autour de solutions Cloud en accompagnant la stratégie de ses partenaires Sage et Microsoft.