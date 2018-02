Communiqué de Presse

14 février 2018

Chiffre d'affaires consolidé 2017 : 257,4 M€

Croissance organique annuelle : +11,8%

Chiffre d'affaires 4e trimestre 2017 : 70,8 M€

Croissance organique T4 : +13,6%

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2017 2016 Croissance 1er trimestre 63,2 53,4 18,3% 2e trimestre 64,7 60,0 8,0% 3e trimestre 58,6 52,3 12,1% 4e trimestre 70,8 62,3 13,7% Total 257,4 227,9 12,9%

Levallois, le 14 février 2018 – Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 257,4 M€ au 31 décembre 2017, en progression de 12,9% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2016 en données publiées, et en croissance de 11,8%, à périmètre et taux de change constants. Cette nouvelle performance est le fruit d'une excellente croissance organique de nos deux segments d'activité : Grands Comptes et Mid-Market.

Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 70,8 M€, en croissance de 13,7% par rapport au 4e trimestre 2016 (+13,6% à périmètre et taux de change constants).

Les activités Grands Comptes progressent de 16,3% au 4e trimestre 2017 (+16,7% à périmètre et taux de change constants) et de 14,3% sur l'année 2017 (+13,3% à périmètre et taux de change constants). Cette forte progression des activités Grands Comptes sur l'ensemble de l'exercice 2017 s'explique notamment par une croissance organique à deux chiffres en France, et un marché très dynamique sur les deux Amériques où Keyrus réalise une croissance organique d'environ 40% en moyenne sur l'ensemble de ses implantations (Etats-Unis, Canada, Brésil et Colombie).

Les activités Mid-Market progressent de 7,8% au cours de l'exercice, et de 3,8% au cours du 4e trimestre 2017 par rapport au 4e trimestre 2016 (progression organique de 6,1% au cours de l'année, et de 2,4% au 4e trimestre). Cette forte progression est essentiellement portée par un niveau de ventes performant des services autour des solutions Sage FRP 1000, Sage® X3 et Microsoft Dynamics 365 sur le marché des ETI.

Les activités Grands Comptes et Mid-Market du Groupe représentent respectivement 80,0% et 20,0% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2017.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « Nous réalisons une excellente performance en 2017 avec une progression organique soutenue sur la plupart de nos zones géographiques, et un développement rapide de nouvelles offres, de plus en plus en mode Cloud, dans les domaines des Analytics, de l'Intelligence Artificielle (IA), de la Blockchain et de l'IoT.

Nous sommes bien engagés dans notre projet de croissance rentable à horizon 2020 qui vise à faire de Keyrus un acteur incontournable de la transformation digitale ‘data-driven' à l'échelle internationale, en capitalisant sur l'innovation, ADN de notre Groupe.

Sur le segment Mid-Market, le portefeuille de commandes est globalement stable, ce qui augure un exercice 2018 dans la lignée du précédent. Absys Cyborg renforcera significativement ses investissements autour de solutions Cloud en accompagnant la stratégie de ses partenaires Sage et Microsoft. »

Keyrus publiera ses résultats annuels 2017 le 20 mars 2018 après la clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre



Total 12 mois 49,0

52,3

47,7

57,2



206,1 41,5

47,9

41,8

49,2



180,4 14,2

12,5

10,9

13,6



51,2 11,9

12,1

10,4

13,1



47,5 63,2

64,7

58,6

70,8



257,4 53,4

60,0

52,3

62,3



227,9

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Présent dans une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 2 800 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps – Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

